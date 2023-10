Une conseillère scolaire impute au Saint-Esprit la tenue de propos jugés haineux

Le Saint-Esprit aurait « poussé » une conseillère de la commission scolaire des écoles catholiques régionales de Red Deer (RDCRS) à publier un mème comparant la fierté LGBTQ2S+ à l'Allemagne nazie, selon elle.

L'allégation est décrite dans un document de 15 pages publié par le conseil scolaire qui fait état de discussions entre le conseil, la conseillère Monique LaGrange et son avocat, James Kitchen, qui ont eu lieu entre le 25 et le 26 septembre.

Monique LaGrange s'est rendue sur Facebook vers la fin du mois d'août pour partager une image, aujourd'hui supprimée, qui montrait des enfants agitant des drapeaux nazis au-dessus d'une photo d'enfants agitant des drapeaux inclusifs, un symbole de la Fierté.

Ouvrir en mode plein écran La conseillère scolaire catholique de Red Deer, Monique LaGrange, affirme que l’image qu’elle a partagée sur les médias sociaux comparant la fierté LGBTQ2S+ à l’Allemagne nazie ne contrevient en aucune façon aux « valeurs catholiques romaines ». (Photo d'archives) Photo : @monique_lagrange/Instagram

À la suite d'une réunion qui s'est tenue à la fin septembre, le conseil RDCRS a conclu que la conseillère scolaire avait enfreint le Code de conduite des conseillers scolaires et la Loi sur l'éducation de l'Alberta, mais qu'elle ne serait pas démise de ses fonctions.

Publicité

L'image parle d'endoctrinement , selon la conseillère

Le document de la réunion spéciale du conseil d'administration, intitulé Motifs de la décision en cours , comprend la justification et le motif invoqués par Monique LaGrange quant à la publication de l'image qui a fait l'objet de vives critiques.

La section sur la position de la répondante débute par une affirmation selon laquelle le mème ne porte pas sur la communauté LGBTQ2S+ .

Le mème traite de l'endoctrinement par les Nations unies, qui est directement lié à la Seconde Guerre mondiale et au nazisme , peut-on lire dans le document daté du 13 octobre.

Il s'agit de l'agenda des Nations Unies et du Planned Parenthood [un organisme sans but lucratif américain de planification familiale] qui est une tentative de saboter l'identité et la destinée de nos jeunes et de détourner le mandat original de la communauté LGBTQ , peut-on lire.

Elle ajoute que si l'on ne parle pas du passé et qu'on ne l'enseigne pas à nos enfants, ces événements seront oubliés et que, par conséquent, ils vont certainement se répétées .

La conseillère a clairement indiqué que ses croyances avaient influencé son point de vue : elle a déclaré que le Saint-Esprit lui avait dit de publier le mème.

La position de Monique LaGrange est que la sexualité et les croyances des élèves sont un sujet qui doit rester entre Dieu, les parents et l'enfant tout en déclarant que le drapeau de la Fierté est utilisé pour faire taire les gens .

Son avocat, James Kitchen, indique qu'un contrôle judiciaire sera effectué pour tenter de faire annuler la décision du conseil quant à l'infraction contre Code de conduite par Monique LaGrange.

Il affirme que la publication des raisonnements de sa cliente est tout simplement une bonne chose pour assurer la base de la responsabilité, de la transparence et de la surveillance publique .

Monique LaGrange et son avocat ont également fait valoir que le mème ne contrevient en aucune façon aux valeurs catholiques romaines , ni à la Loi sur l'éducation de l'Alberta, ni à aucune politique du conseil scolaire, y compris le Code de conduite qui s'applique aux conseillers et conseillères scolaires.

Enfin, ils estiment que le mème est protégé par la Charte canadienne des droits et libertés , en particulier le droit à la liberté d'expression et le droit à la liberté de religion.

La liberté d'expression en général, y compris celle des membres d'un conseil scolaire, n'est pas absolue.

La liberté de la conseillère d'exprimer son point de vue doit être mise en équilibre avec le devoir et le droit du conseil , affirme le conseil dans le document. Les élèves ont droit à un système scolaire exempt de préjugés et d'intolérance.

Publicité

Mesures disciplinaires du conseil scolaire

À la suite des rencontres du 25 et du 26 septembre, le conseil scolaire de Red Deer a statué que Monique LaGrange n'avait plus le droit d'assister aux réunions des comités qui comprennent celles de l'Association des commissions scolaires de l’Alberta et de l'Association des commissaires d’écoles catholiques de l’Alberta.

Ces dispositions font partie de celles qui resteront en place jusqu'à la fin du mandat de la conseillère, à l'automne 2025.

La division scolaire dessert plus de 10 650 élèves dans 21 écoles à Red Deer, Blackfalds, Sylvan Lake, Rocky Mountain House, Innisfail et Olds, ainsi que dans le cadre d'un programme scolaire à domicile qui soutient l'apprentissage de plus de 1000 élèves.

Radio-Canada/ CBC a demandé au conseil d'administration de commenter la révision judiciaire et les excuses de Monique LaGrange, mais n'a pas reçu de réponse à temps pour la publication de cet article.

Avec les informations de Mrinali Anchan