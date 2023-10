Gatineau organise une soirée d’information sur les zones à risque de glissement de terrain

La Ville de Gatineau organise, mercredi, à 19 h, une séance d'information sur les zones à risque de glissement de terrain sur les zones à risque de glissement de terrain.

Selon une étude réalisée par le ministère des Transports et ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec, quelque 5360 habitations sont touchées par ce risque. En 2015, Québec avait versé des fonds à Gatineau pour prévenir les glissements de terrain.

Tous leurs propriétaires ont été invités à se présenter à la réunion qui aura lieu au Centre sportif de Gatineau, au 850 boulevard de la Gappe.

Ce qu’on veut faire, c’est informer les citoyens quant aux enjeux et aux responsabilités qu’ils ont dans un contexte où ils sont exposés à des zones de potentiels glissements de terrain , a expliqué le conseiller municipal du district du Versant et président de la Commission du développement du territoire et de l'habitation, Daniel Champagne, en entrevue à l’émission Les matins d’ici.

Son secteur est particulièrement concerné par le problème, a-t-il souligné. M. Champagne participera d'ailleurs à la rencontre de mercredi soir.

Des actions concrètes à prendre pour les résidents

En 2017, le gouvernement du Québec a actualisé sa cartographie de zones potentiellement exposées à des glissements de terrain à Gatineau.

Depuis, la Ville a agi, assure M. Champagne, adoptant notamment une politique municipale de gestion des risques, en février dernier. Gatineau a également publié une carte interactive (Nouvelle fenêtre) que les citoyens peuvent consulter.

Ouvrir en mode plein écran Voici la carte interactive de la Ville sur les zones à risque de glissement de terrain à Gatineau. Photo : Ville de Gatineau

La Ville a mis à jour son vidéoportail pour informer les citoyens, mais on se rend compte que dans certains secteurs, il y a des travaux qui ont été réalisés sur des terrains dans des zones exposées à des glissements de terrain. Des travaux qui ont été réalisés malheureusement sans permis , a précisé M. Champagne.

Raison pour laquelle, selon lui, la séance de mercredi soir est particulièrement importante.

On se rend compte que les gens ne connaissent pas bien leurs droits ou ce qu’ils doivent faire. Dans certains cas, il y a des gens qui contreviennent à la règle, sans savoir qu’ils y contreviennent. On veut informer les gens pour qu’ils puissent continuer une vie normale. Mais on ne veut pas que cette situation sème la panique, ce n’est pas du tout l’objectif.

Ouvrir en mode plein écran Le conseiller municipal du district du Versant et président de la Commission du développement du territoire et de l'habitation, Daniel Champagne (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Benoit Roussel

L’élu gatinois l’a assuré : les propriétaires des résidences concernées par ces risques peuvent toujours faire des travaux sur leurs terrains. Ils doivent toutefois respecter certaines précautions.