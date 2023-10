Captage du carbone: une occasion en or pour T.-N.-L., selon Furey

Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador mise sur la séquestration du dioxyde de carbone pour réduire les émissions du secteur pétrolier. Les libéraux rêvent grand : ils croient qu’une gigatonne d’émissions de GES pourrait être stockée sous la terre, au large de l’île.

Le captage, l'utilisation et le stockage du carbone (CUSC), un processus où l’on prend le CO 2 dans l’atmosphère et on le stocke sous terre, demeurent un concept théorique à Terre-Neuve-et-Labrador, pour le moment.

Il n’y a aucune plate-forme pétrolière qui utilise cette technologie à l’heure actuelle. Les quatre projets en production – Hibernia, Hebron, White Rose et Terra Nova – produisent toutefois 14 % des émissions de GES de la province et le premier ministre, Andrew Furey, a rappelé qu’il sera très difficile pour la province de respecter sa promesse et être carboneutre d’ici 2050 sans produire des émissions négatives .

Nous sommes bien placés pour établir une industrie de CUSC prospère, étant donné le potentiel de stockage de carbone au large de l’île, où 1 gigatonne de carbone pourrait être séquestrée. Cela équivaut à un milliard de tonnes métriques et représente un impact significatif sur l'environnement, à l’échelle mondiale, et un impact énorme sur l'économie de Terre-Neuve-et-Labrador , a indiqué Andrew Furey.

Le premier-ministre de Terre-Neuve-et-Lbardaor, Andrew Furey, a affirmé, mardi, qu'il veut éviter de montrer ses cartes aux négociateurs d'Hydro-Québec. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Le gouvernement provincial a annoncé, mardi, à Saint-Jean, une nouvelle compétition pour encourager la recherche et le développement de technologies permettant le captage et le stockage de carbone dans les bassins sédimentaires des Grands Bancs.

La province promet 6 millions de dollars pour financer jusqu’à quatre projets de recherche axés soit sur le captage des émissions des plates-formes existantes, soit sur l’importation et la séquestration du carbone d’autres joueurs industriels. La province s’engage à payer la moitié des coûts des projets proposés par les universitaires et les compagnies pétrolières.

Lesley James, professeure de génie pétrolier à l'Université Memorial, rappelle qu'il existe beaucoup de données sur bassins et la géologie au large de l'île, mais que la plupart des projets de recherche jusqu'à maintenant ont été focalisés sur l'extraction du brut.

On a déjà fait beaucoup de recherche, mais pour le pétrole. Maintenant, il faut vérifier qu’on est capable de stocker le dioxyde de carbone , explique-t-elle. Afin d'assurer que le dioxyde de carbone va rester dans le réservoir, il faut faire des tests de laboratoire.

Lesley James, professeure de génie pétrolier à l'Université Memorial, est parmi les universitaires qui espèrent participer à la nouvelle compétition du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Une solution réaliste pour Terre-Neuve?

Il existe déjà quatre projets de captage du carbone au Canada, tous dans les sables bitumineux. Des projets extracôtiers existent en Europe. Si le stockage de carbone à Terre-Neuve, à au moins 300 km de la côte, s’avère possible, plusieurs questions perdurent quant à la viabilité économique d’un tel projet.

Mardi, les fonctionnaires du gouvernement ont évoqué la possibilité de stocker des émissions des projets pétroliers extracôtiers, mais aussi des sites industriels dans l’est du Canada, dont les fonderies et les raffineries, qui capteraient et transporteraient leurs émissions vers Terre-Neuve en bateau.

Si le gouvernement fédéral et le GIEC soutiennent que le stockage du carbone serait une solution possible parmi d’autres pour atteindre la carboneutralité, plusieurs écologistes sont sceptiques.

Ces derniers croient que les efforts pour capter le carbone des projets pétroliers focalisent l'attention sur une solution rapide plutôt que sur la réduction des GES . Ils notent que la technologie permettant le stockage de carbone permet également aux pétrolières d’extraire davantage de brut.

Andrew Furey a affirmé lundi que l’argent annoncé par son gouvernement ne s’agit pas d’une subvention aux compagnies pétrolières.

Ce n’est pas une subvention, c’est un incitatif aux universitaires et aux entreprises privées , soutient-il. C’est une nouvelle technologie et souvent les gouvernements ont un rôle à jouer pour financer la recherche préliminaire d’une technologie dont le succès n’est pas assuré.