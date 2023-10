Un Néo-Brunswickois au cœur des efforts d’aide humanitaire des Nations unies

Gilles Michaud, qui est originaire de Saint-Léonard au Nouveau-Brunswick, est devenu en 2019 secrétaire général adjoint à la sûreté et à la sécurité à l’Organisation des Nations unies (ONU) après plus de 30 ans de carrière à la Gendarmerie royale du Canada.

Durant ses années à la GRC , il a mené des enquêtes spécialisées sur des réseaux criminels internationaux, de contre-terrorisme, d’espionnage et de sécurité nationale.

NDLR : Les propos de Gilles Michaud dans cet article sont tirés d'une entrevue qu'il a accordée mardi au Téléjournal Acadie avant qu'Israël accepte de laisser entrer de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza.

Aider la population dans des zones de guerre

Ces jours-ci, dans le cadre de ses fonctions à l’ ONU , la guerre entre l’État d’Israël et le mouvement Hamas dans la bande de Gaza retient beaucoup son attention.

J’ai du personnel des Nations unies qui opère à Gaza présentement et en Israël. Pour moi, c’est de m’assurer avec mon équipe que j’ai sur place et ici à New York que le personnel onusien puisse continuer à servir la population dans le besoin , a expliqué Gilles Michaud.

Des blessés lors d'une attaque contre l'hôpital Ahli Arab dans la bande de gaza sont conduits à l'hôpital Al-Shifa, le 17 octobre 2023. Photo : Associated Press / Abed Khaled

L’ampleur des besoins de cette population est énorme, a poursuivi M. Michaud. Environ un million de Palestiniens qui fuient la guerre manquent d’eau potable, de nourriture, de soins médicaux et de couvertures pour la nuit. C’est ce que les Nations unies essaient de réintroduire à Gaza spécifiquement , a-t-il souligné.

Au moment de donner cette entrevue, Gilles Michaud estimait qu’environ 250 employés de l’ ONU attendaient de pouvoir apporter de l’aide humanitaire à ces personnes.

C’est ici au niveau des enjeux politiques où le secrétaire général s’active depuis une semaine à tenter d’influencer pour justement que l’aide puisse arriver aux gens dans le besoin , a affirmé M. Michaud.

Gilles Michaud durant une mission de l'ONU en Somalie. Photo : Nations unies

Gilles Michaud a ajouté qu’il s’inquiète d’un possible élargissement du conflit au Moyen-Orient. D’autres conflits armés ailleurs dans le monde l'inquiète aussi, notamment en Ukraine et au Soudan.

On opère donc dans des endroits extrêmement volatiles, extrêmement insécuritaires. Pour moi, l’objectif est de m’assurer que le personnel onusien puisse [répondre aux] besoins de la population locale [tout] en gérant les risques pour eux autant que possible , conclut Gilles Michaud.

