Dans la Péninsule acadienne, se servir de son téléphone portable peut s’avérer un véritable défi. Plusieurs résidents déplorent la mauvaise qualité du réseau cellulaire.

Stéphane Albert est installateur de chauffe-eaux pour une entreprise locale depuis presque dix ans. Il sillonne au quotidien les routes de la Péninsule acadienne et l’un de ses principaux outils de travail est son téléphone portable.

Au fils des années et de ses nombreux voyages dans les différentes localités du nord-est, il a pu constater que la situation va de mal en pis.

Des fois, c'est des chauffe-eaux qui coulent, c’est vraiment une urgence, explique-t-il. Il faut aller rappeler le client pour lui donner des directives à suivre, mais on n'a pas de signal .

Stéphane Albert déplore que les abonnés de la Péninsule acadienne payent le même prix que ceux des grandes villes sans avoir droit à la même qualité de service. Il constate également que le signal cellulaire ne fait pas défaut que dans les secteurs ruraux de la région.

La rue de l'Île à Caraquet, c'est en plein dans la ville, il n'y a pas de signal. Il n'y a pas de signal à Pokemouche, Évangéline, Rang-St-Georges. Tout le tour de Paquetville, de Tracadie, de Caraquet, de Shippagan et Lamèque, il n'y a pas de signal.

Prendre l’air pour prendre un appel

Daniel Thériault n'a pas de problème avec le signal téléphonique sur son lieu de travail, c’est une autre chanson à son domicile. Il doit même se rendre sur son perron arrière s’il veut espérer obtenir un signal convenable.

Durant l'été et à l'automne, c'est bon, mais l'hiver, c'est quand même désagréable , ironise-t-il.

Il a même changé son appareil pour un plus récent en croyant remédier à la situation, en vain.

Le Péninsule, c'est une région assez densément peuplée. Il n'y a pas de grandes villes, mais on a autour de 50 000 personnes qui habitent la région et qu'on soit mal desservis par un réseau cellulaire, c'est inacceptable , déplore Daniel Thériault.

Un problème provincial

Nicolas Boudreau est représentant pour la région de l’Atlantique pour une entreprise de construction. Son travail l'amène notamment aux quatre coins du Nouveau-Brunswick. Ses frustrations liées à l'utilisation de son téléphone portable sont récurrentes. Selon lui, ce qu’il appelle les zones noires sont omniprésentes dans plusieurs endroits de la province.

Je peux parler avec un client sur la route, soudainement, ça coupe. On ne peut jamais savoir quand ça va couper, où ça va couper, puis pour combien de temps , relate-t-il.

Nous avons tenté de joindre les principaux fournisseurs qui offrent des services de téléphonie mobile dans la Péninsule acadienne. Seul Bell Aliant a donné suite à notre requête.

De nouvelles tours pour améliorer la situation?

Le géant des communications dans les Maritimes soutient qu'avec une augmentation de la population et de l’utilisation du réseau mobile dans la Péninsule acadienne, un ajout de capacité ou la construction de nouvelles tours sont requis pour maintenir les niveaux de service et diminuer la congestion.

Cette explication est loin de satisfaire Nicolas Boudreau.

On nous dit que c’est à cause de l'achalandage causé par le tourisme pendant l’été, que les tours sont saturées et qu'elles ne peuvent fournir le service dont on a besoin. Là, on est en automne, le tourisme est parti et le problème demeure, observe-t-il.

Par courriel, Bell Aliant avance que des ajouts aux installations de la Péninsule acadienne sont prévus, mais ne peut pas fournir d’échéancier précis puisqu’il s’agit, dit-on, d'étapes préliminaires.