Des citoyens des districts de La-Vérendrye et de Chavigny, à Trois-Rivières, en ont assez de vivre des inondations et des refoulements d'égout à répétition et demandent aux élus d’agir. Lors de la séance du conseil municipal mardi soir, ils ont demandé un moratoire sur le développement dans leurs secteurs et des investissements pour régler le problème.

L’absence d’un collecteur d’eau pluviale adéquat a transformé nos quartiers et nos résidences en source d’angoisse permanente , a déclaré la représentante du groupe Eau-tage Sarah-Gabriel Fortin, lors de la période des questions. Une dizaine de membres du regroupement étaient présents à l’hôtel de ville.

Le groupe juge que les infrastructures actuelles ne sont plus adéquates et demandent à la Ville de corriger la situation. Tant que ce ne sera pas fait, il souhaite que les élus adoptent un moratoire, pétition à l’appui.

Si, dans la foulée du développement de nouveaux secteurs et de la création de richesse, on doit sacrifier la sécurité de nos domiciles, alors nous nous opposons à cette vision d’un non catégorique.

Essayez simplement de vous imaginer en train de patauger dans un mélange d’eau en provenance de la rue et des égouts essayant de récupérer les souvenirs d’une vie [...¸] pour arriver, en bout de ligne, à devoir les jeter dans un conteneur à déchets , a-t-elle expliqué.

Ouvrir en mode plein écran La représentante d’Eau-tage, Sarah-Gabriel Fortin, a pris la parole lors de la séance du conseil municipal du 17 octobre 2023. Photo : YouTube/Ville de Trois-Rivières

Sarah-Gabriel Fortin soutient que le problème persiste depuis des décennies et que la responsabilité de la Ville a bien été confirmée dans une cause judiciaire .

Un dossier qui n’avance pas assez vite, croit aussi le maire

Le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche, a tenu à rassurer le groupe Eau-tage. Ce que je veux, c’est aller chercher les montants suffisants pour faire des travaux à la hauteur de ce que ça prend pour régler votre problème , a-t-il déclaré.

Si vous me dites que ce n’est pas assez vite, je vais vous dire que vous avez raison, mais c’est la vitesse [à laquelle] je peux aller.

Malgré qu'il y ait des gens dans votre groupe qui ait dit que ça n’allait peut-être pas assez vite, et j’en conviens, je continue à lutter pour aller chercher des sous, notamment via le Pacte vert , a ajouté le maire.

Jean Lamarche affirme que le sujet devrait être abordé dans un comité ou lors de discussions budgétaires.

Avec des informations de Charles-Antoine Boulanger