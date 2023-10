Des conseillers municipaux d’Ottawa souhaitent que la Ville renégocie son contrat avec une entreprise offrant des régimes d’assurance pour les lignes de service d'eau et d'égouts endommagées, en plus d’exiger la fin des envois postaux qui exaspèrent certains résidents.

Si la renégociation n’est pas possible, ces élus veulent que la Ville rompe complètement son entente avec le Service Line Warranties of Canada (SLWC).

Les membres du Comité de l’environnement du changement climatique ont voté à l’unanimité en faveur d’une motion en ce sens, mardi. Si elle est adoptée au conseil municipal la semaine prochaine, le personnel de la Ville aura jusqu’au milieu de l’année prochaine pour renégocier. Le personnel a confirmé qu’il pouvait rompre le contrat avec un préavis de 30 jours sans pénalité.

La motion demande également au personnel de ne pas renouveler le contrat au-delà de sa durée actuelle, qui viendra à échéance en 2027.

Les membres du comité ont expliqué avoir entendu à plusieurs reprises des résidents se dire confus de voir le logo de la Ville d’Ottawa sur la correspondance d’une entreprise privée.

Dès que les gens reçoivent ces lettres, nous recevons des dizaines et des dizaines de plaintes parce que celles-ci semblent frauduleuses. Nous en avons assez , a résumé le conseiller du quartier Rivière, Riley Brockington.

Ouvrir en mode plein écran Le conseiller municipal du quartier Rivière, Riley Brockington (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

SLWC est une filiale de la société multinationale britannique HomeServe, et propose des plans pour couvrir les réparations des conduites d’eau et d’égout qui relient les maisons aux canalisations de la ville.

Publicité

Un programme facultatif

Les propriétaires, et non la Ville, sont responsables du coût des dommages causés aux parties situées sous leurs propres propriétés.

Les résidents se sont déjà plaints de l’utilisation du logo de la Ville sur les envois postaux, alléguant que cela donne l’impression qu’il s’agit d’un programme municipal, et peut-être d’un programme obligatoire, bien qu’il soit entièrement facultatif.

L’accord donne à SLWC la permission d’utiliser le logo de la Ville, tandis que la Municipalité reçoit 5 % de toutes les recettes provenant des contrats signés par les résidents d'Ottawa afin de couvrir ses propres frais.

Malgré les plaintes, le programme a été prolongé l'année dernière et une autre série d'envois postaux a été faite au cours de l’été.

Le conseiller municipal d’Orléans-Est-Cumberland, Matthew Luloff, l’a dit sans détour : il n’a pas été impressionné par la dernière version.

On dirait que cela a été dessiné par Microsoft Paint. Je pense avoir compté sept polices de caractère différentes. Cela ressemble à une lettre envoyée par quelqu’un qui tient mon chien en otage.

Le directeur général de SLWC , Mike Van Horne, a quant à lui déclaré qu’il est toujours possible de réviser et d’améliorer les communications. Selon lui, cette confusion s’explique par le fait que l'entreprise propose un produit unique et que la responsabilité des résidents à l'égard de leurs lignes de service n'est pas largement connue.

Un programme qui a permis de grandes économies

Même si les lettres peuvent paraître fausses aux yeux de certains conseillers et résidents, le programme n’est pas une arnaque.

Publicité

Selon le personnel municipal, il a même permis de couvrir 449 réparations depuis 2020, ce qui a permis aux résidents d’économiser plus de 580 000 $. En tout, plus de 5100 personnes y sont inscrites, a précisé le responsable des eaux et des services à la clientèle de la Ville d’Ottawa, Brian Simpson.

Un citoyen, Don Asquin, fait partie des citoyens qui ont réagi avec choc et confusion en voyant le logo de la Ville d’Ottawa. Il a dit que certains voisins partagent son opinion. L’ingénieur électrique a même confié que des voisins pensaient à tort que le plan visait à couvrir les inondations dans leur sous-sol.

Il trouve inquiétant de constater qu’il n’est pas écrit clairement que la Ville touche des redevances dans le cadre des contrats signés.

De ce que je sais, cela n'a été divulgué nulle part. Je me demande également pourquoi la Ville soutient certaines entreprises privées. Pour moi, c’est très mauvais.

Mike Van Horne a précisé que le plan de SLWC n’est, techniquement, pas une assurance puisqu’il n’y a pas de franchise. L’entreprise met en relation les résidents avec des entrepreneurs dans de brefs délais et couvre directement les coûts, au lieu de rembourser les sinistres comme une compagnie d’assurance.

Le conseiller de Beacon Hill-Cyrville, Tim Tierney, a également mentionné que les communications étaient un incendie de poubelle , mais il a reconnu que le programme avait aidé l’un de ses proches.

Je vois la valeur du programme. Ce sont les lettres par la poste qui créent la confusion.

Ouvrir en mode plein écran Tim Tierney, conseiller municipal de Beacon Hill–Cyrville (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

La motion du conseil municipal demande également au personnel de lancer une campagne de consultation publique pour informer les résidents sur les options dont ils disposent pour protéger leurs lignes de service.

De toute évidence, il existe encore des inquiétudes quant à la légitimité du programme, et je pense que la leçon apprise est que nous devons simplement mieux éduquer notre public et plus fréquemment , a admis la directrice de l’eau linéaire et du service à la clientèle de la Ville d’Ottawa, Marilyn Journeaux.