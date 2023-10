Soins virtuels Maple : le temps d’attente s’allonge à l’Île-du-Prince-Édouard

Plus les patients à l’Île-du-Prince-Édouard sans médecin de famille ni infirmière praticienne utilisent la plateforme en ligne Maple, plus les temps d’attente deviennent longs et fréquents.

Cette plateforme permet aux gens de parler à des professionnels de la santé pour, par exemple, renouveler une ordonnance, prévoir un test sanguin ou des soins en personne.

Les heures d’attente sur Maple découragent Nancy Riley, résidente de Cornwall. C’était très frustrant, particulièrement parce que j'étais malade. Il faut faire quelque chose pour réduire ces temps d’attente , dit-elle.

Plusieurs personnes disent qu’elles passent des heures à attendre sur Maple. Certaines affirment que leur session se termine en trois heures sans qu’elles aient pu communiquer avec qui que ce soit et qu’elles doivent recommencer tout le processus.

Santé Î.-P.-É. s’explique et présente des excuses

Environ 57 % de la population est inscrite à Maple, selon Santé Î.-P.-É. Le nombre de rendez-vous virtuels a plus que doublé en un an, passant de 932 par mois en 2022 à 2339 par mois en juin 2023.

Nancy Riley affirme qu'elle n'a plus accès à son ancien médecin de famille et que le temps d'attente sur Maple est décourageant. Photo : Radio-Canada / Wayne Thibodeau

Santé Î.-P.-É. dit faire des progrès, car cinq autres médecins de la province ont accepté d’appuyer les soins virtuels. L’agence dit aussi mettre les patients en contact avec une clinique de soins primaires pour un rendez-vous en personne lors du suivi si cela est nécessaire.

Santé Î.-P.-É. tient compte des personnes dont la session expire de façon répétitive, selon Andrew MacDougall, directeur des soins communautaires et des soins aux personnes âgées. C’est un signal important pour nous , dit-il.

Le directeur des soins de longue durée à Santé Île-du-Prince-Édouard, Andrew MacDougall, reconnaît que le temps d'attente sur Maple est frustrant. (Photo d'archives) Photo : CBC / Shane Hennessey

Nous nous excusons. Nous ne voulons pas que les gens soient frustrés; nous voulons qu'ils puissent accéder aux soins le plus rapidement possible. Nous faisons des investissements sans précédent dans la qualité des soins à l’Île-du-Prince-Édouard. Nous reconnaissons la pression et la frustration des gens, particulièrement quand leur session expire , affirme M. MacDougall.

Pour une refonte du système de permis de pratique

Le fait que les provinces et les territoires ont chacun leurs propres permis de pratique de la médecine est un problème, selon le PDG de Maple, le Dr Brett Belchetz. Les professionnels de la santé ne peuvent pas travailler dans une province où ils n’ont pas de permis.

Le grand défi, je crois, qui complique pour Santé Î.-P.-É. l’atteinte du succès avec ce programme, c’est qu’en raison des lois sur les permis on se limite aux médecins qui ont un permis à l’Île-du-Prince-Édouard , dit-il.

Le Dr Brett Belchetz, PDG de Maple, affirme que les règles en matière de soins de santé devraient être mises à jour pour que les professionnels de la santé puissent travailler facilement partout dans le pays. Photo : Zoom

L’idée d’un permis pancanadien fait l’objet de discussions depuis des décennies. Les ministres de la Santé du pays se sont récemment réunis à Charlottetown pour discuter des soins de santé. Puis, le ministre de la Santé du Canada, Mark Holland, a énuméré cinq priorités pour Ottawa, les provinces et les territoires. Parmi ces priorités figurent les premiers pas pour laisser les professionnels de la santé travailler n’importe où au pays.

La Société médicale de l’Île-du-Prince-Édouard, qui représente les médecins de la province, rappelle qu’elle a récemment appuyé la mise en œuvre du registre atlantique. Ce dernier permet aux médecins des provinces de l’Atlantique qui ont un permis dans l’une d’elles de travailler aussi dans les trois autres.

La Société médicale dit appuyer sans réserve l’idée d’un permis canadien et juge que le registre atlantique constitue un bon projet-pilote à cette fin.