Les policiers accentuent leurs efforts pour retrouver Luc Roy disparu depuis 42 jours

Le Service de police de Sherbrooke déploiera un poste de commandement pour tenter d'obtenir des informations concertant la disparition de Luc Roy.

Le poste de commandement sera déployé mercredi, entre midi et 19 h, dans le stationnement situé près du chemin Duplessis et de la rue King Est. Il s'agit du même secteur où l'homme, âgé de 83 ans, a été vu pour la dernière fois.

On invite la population à venir nous rencontrer pour nous donner la moindre petite information. On invite les gens à faire un exercice de mémoire. Le 6 septembre, vers 17 h, vous étiez où, vous faisiez quoi? , précise le porte-parole du Service de police de Sherbrooke ( SPS ), Martin Carrier.

Luc Roy manque donc à l'appel depuis le 6 septembre dernier. Selon le Service de police de Sherbrooke ( SPS ) , l'octogénaire aurait quitté son domicile dans le secteur de la rue Laure-Conan avec son véhicule, une Toyota RAV4 grise, pour se rendre chez un membre de sa famille. Il ne s'est jamais rendu.

Selon son fils, Marc-André Roy, un passant aurait donné des indications à son père qui semblait chercher son chemin sur la rue Virginie-Laflamme à Sherbrooke.

Des enquêteurs et des policiers patrouilleurs rencontreront les citoyens pendant tout l'après-midi mercredi. Même si vous n'êtes pas certain de l'information, ne prenez pas de chance, on va vérifier ça , ajoute Martin Carrier.

