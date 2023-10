Maison de transition : la Cour d’appel de la C.-B. se penche sur les droits de citoyens

Alors que le pays est frappé par une crise du logement, dans le Grand Vancouver, des organismes et des citoyens demandent plus de droits pour les personnes vulnérables qui vivent en maison de transition. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique s’est penchée cette semaine sur le litige qui oppose Nicole McNeil à la Elizabeth Fry Society.

Le cas de Nicole McNeil n’est pas isolé et la décision que doit rendre, au cours des prochains mois, la Cour d’appel de la province après les audiences de lundi pourrait changer les droits de ceux qui, comme elle, habitent en maison de transition.

Depuis plus de trois ans, la sexagénaire vit au Mazarine Lodge, un complexe résidentiel situé à New Westminster financé par BC Housing et réservé aux femmes à risque ou en situation d’itinérance.

Un beau bâtiment , accorde Nicole McNeil, mais dans lequel elle se sent comme dans une prison.

Restrictions des visites, pas de carte d'accès personnelle pour rentrer dans le bâtiment, les règles imposées par l’organisme à but non lucratif qui gère l’édifice, la Société Elizabeth Fry, sont très strictes.

C’est un système oppressant, où nous sommes traités comme des enfants et ce n’est pas sans impact sur notre santé mentale , témoigne Nicole McNeil.

Après des tentatives d’arbitrage, elle a décidé de poursuivre la Société Elizabeth Fry devant les tribunaux afin d’obtenir gain de cause.

Ces maisons, supposées être là pour nous soutenir, ne nous soutiennent pas.

Malgré la présence de services et de personnel de soutien 24 h sur 24 h dans le complexe, la résidente indique que sur 18 personnes de son unité, 11 ont été expulsées et trois sont décédées, notamment en raison de surdose.

Publicité

BC Housing calcule le taux de succès des maisons de transition d’après le nombre de personnes qui y entrent et en sortent. Mais de quel succès parlons-nous quand nous ignorons où les gens vont après? , se demande Nicole McNeil.

Pas de protection légale

Les logements dits de transition, normalement considérés comme mesure temporaire et financés par des fonds publics, sont actuellement exclus de la loi provinciale sur la location résidentielle (RTA).

Chaque organisme qui gère ces établissements peut donc y dicter ses propres règles et ce n’est pas toujours beau à voir, les gens ne sont pas toujours bien traités , indique Anna Cooper, avocate au sein de l'organisme Pivot Legal Society.

Derrière Nicole McNeil, Pivot Legal Society et plusieurs autres organismes de défense des droits des personnes vulnérables se rallient pour que les résidents de ces lieux puissent être eux aussi encadrés par la loi.

Pourquoi ces gens-là auraient-ils moins de droits que ceux qui ont les moyens de louer un logement sur le marché immobilier par exemple , demande Herb Varley, membre de la Coalition Our Homes Can't Wait (OHCW).

La diminution ou le non respect des droits de locataires vulnérables, on la note dans des maisons de transition, mais aussi dans des logements supervisés et dans d’autres logements gérés par des organismes à but non lucratif, c’est monnaie courante à bien des endroits , estime Anna Cooper.

Si l'on pense à certaines chambres individuelles (SRO) à Vancouver, par exemple, certains résidents n'ont même pas le droit d'avoir une plaque de cuisson dans leur unité en raison, dit-on, des risques d'incendie , souligne Herb Varley.

Or, chaque personne, peu importe son revenu, devrait avoir droit a un logement sécuritaire et viable, où il est possible, au minimum, de se faire à manger et de se laver.

Ultimement, BC Housing doit prendre ses responsabilités et contrôler la façon dont ces lieux d’hébergement sont gérés , estime Nicole McNeil.

Nous verrons ce que la Cour d’appel va décider, mais nous n’arrêterons pas notre combat ici , lâche Anna Cooper, qui n’exclut pas de se rendre devant la Cour suprême du Canada, le plus haut tribunal du pays, s'il le faut.

Au moment de publier ces lignes, ni la province ni la Société Elizabeth Fry n’avaient répondu à nos questions.