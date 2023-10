Mur antibruit sur la rue Yamaska : Sherbrooke fait marche arrière

La Ville de Sherbrooke ne construira finalement pas de mur antibruit pour les citoyens de la rue Yamaska.

Les citoyens se plaignaient depuis des années du bruit généré par les entreprises en activités dans le secteur industriel limitrophe à leur quartier résidentiel. La Ville s’était pourtant engagée en juillet 2022 à construire un mur pour régler le problème.

Une étude acoustique réalisée quelques mois plus tard concluait toutefois que le mur devait avoir une longueur de 85 mètres et d’une hauteur de 10 mètres pour répondre aux objectifs. Il devait aussi être situé près des résidences. Pour avoir une efficacité, faudrait que le mur soit plus près de leur maison, pour qu’on puisse bien voir la différence , a expliqué la directrice de l’Arrondissement des nations, Isabelle Côté.

Une solution qui aurait été rejetée par les citoyens rencontrés lors d’une rencontre d’information ayant eu lieu le 7 septembre dernier. La Ville va donc résilier le contrat qui avait déjà été octroyé à un entrepreneur pour la construction du mur.

De possibles modifications à la réglementation

La conseillère municipale du secteur, Fernanda Luz, a fait savoir que la Ville comptait poursuivre l’amélioration de l’accompagnement offert aux citoyens lorsqu’ils formulent une plainte de bruit.

Des modifications réglementaires sont aussi envisagées pour mettre certaines conditions aux futures entreprises qui s’établiront dans le secteur. On a mandaté un consultant externe qui va venir travailler sur un règlement sur les usages conditionnels pour cette zone , a expliqué la directrice adjointe au Service de la planification et la gestion du territoire, Émilie Audet.

Rappelons que le schéma d’aménagement permet la venue d ’industrie légère à cet endroit de la municipalité. La légèreté quelques fois, ça dépend comme qu’on est sourd , a lancé à la blague la présidente du conseil municipal, Danielle Berthold.

Un rapport de l’ombudsman avait identifié des lacunes quant à la gestion de ce dossier par la municipalité.