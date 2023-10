Manifestations en soutien aux Palestiniens et à Israël à Toronto

Des manifestations pro-palestiniennes et pro-israéliennes ont attiré des foules à Toronto et à Mississauga mardi alors que la guerre entre Israël et le Hamas se poursuit au Proche-Orient.

Mardi soir, près de 1000 personnes se sont réunies devant le consulat général d'Israël situé à l'intersection des rues Yonge et Bloor afin de protester contre les violences à Gaza. La foule a scandé plusieurs chants, réclamant notamment de libérer la Palestine et Gaza! . Cette manifestation est survenue quelques heures après la frappe contre un hôpital à Gaza qui a fait au moins 500 morts.

Une personne a été arrêtée lors du rassemblement, mais la police n'a pas pu dire si des accusations ont été portées.

Un important dispositif policier a été déployé, comprenant entre autres des éléments de la police montée. Plusieurs rues ont été fermées à la circulation dans le secteur peu avant 20 h en raison de cette grande démonstration , selon le Service de police de Toronto, sur X. La circulation a repris peu avant 23 h.

Stephanie Sayer, porte-parole du service de police de Toronto, a déclaré mardi soir dans un courriel que la manifestation était en grande partie pacifique.

Plus tôt dans l'après-midi, des dizaines de personnes se sont rassemblées à l’Université de Toronto sur les marches du Sidney Smith Hall pour manifester leur soutien à Israël.

Ouvrir en mode plein écran Un homme s’adresse à la foule lors du rassemblement pour l’unité israélienne qui s’est tenu mardi après-midi à l’Université de Toronto. Photo : CBC

Selon Josh Heuberger, l'un des organisateurs du Rassemblement pour l'unité d'Israël, l'événement été organisé par les conservateurs de l'Université de Toronto avec l'aide d'autres organisations étudiantes telles qu'Alpha Epsilon Pi (AEPi), Hillel et le Comité des affaires politiques juives canadiennes.

Ce rassemblement avait pour but de montrer qu’il existe une forte présence juive et sioniste sur le campus, a expliqué M. Heuberger. Il a ajouté que la manifestation n'était ni anti-palestinienne ni pro-israélienne, et que les manifestants défendaient des personnes innocentes.

Il s'agit de rassembler la communauté pour qu'elle s'unisse en solidarité avec les vies perdues à cause du terrorisme en Israël , a-t-il déclaré.

Nous représentons nos points de vue. Nous représentons notre solidarité avec Israël. Nos voix sont fortes, nous sommes fiers et nous sommes ici pour être entendus.

Des contre-manifestants scandant en soutien aux Palestiniens ont failli étouffer le rassemblement, mais des agents spéciaux ont maintenu les deux camps séparés.

Un autre rassemblement s'est tenu en soirée à Mississauga, à l'intersection de la route Burnamthorpe Ouest et de la rue Hurontario. La Police régionale de Peel dit avoir déployé une présence visible près du regroupement, qui s'est dispersé aux alentours de 20 h, sans incident ni arrestation.

Ouvrir en mode plein écran Des manifestants pro-palestiniens se sont rassemblés sur l'une des intersections majeures de Mississauga. Photo : Photo fournie par Armaity Anandasagar

Avec des informations de CBC.