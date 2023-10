De fortes pluies pourraient provoquer des inondations sur les côtes de la C.-B.

Des avertissements de vent et de pluie sont en vigueur pour une grande partie de la côte de la Colombie-Britannique, alors qu'une vague de temps orageux pourrait déferler sur les régions de l'ouest de la province cette semaine.

Environnement Canada indique que des rafales pouvant atteindre 110 kilomètres à l'heure sont attendues dans l'archipel Haida Gwaii, sur la côte centrale et dans le nord de l'île de Vancouver.

De fortes pluies sont également prévues à Kitimat, sur la côte nord, ainsi que sur la majeure partie de l'île de Vancouver et dans la région de la baie Howe, au nord de Vancouver. Des accumulations de pluie pourraient atteindre jusqu’à 70 millimètres à Kitimat et jusqu’à 200 millimètres sur l'ouest de l'île de Vancouver avant que la tempête ne s'atténue tôt jeudi.

Environnement Canada indique également que des inondations localisées sont possibles, de même que des affaissements de sol près des rivières, des ruisseaux et des ponceaux.

Rivière atmosphérique

Alyssa Charbonneau, météorologue à Environnement Canada, indique que le système météorologique en cause est une rivière atmosphérique. Nous avons émis un avertissement pour [la baie] Howe où nous pourrions recevoir de 50 à 70 millimètres de pluie avec ce système. Certaines parties de la région métropolitaine de Vancouver devraient également recevoir d’importantes précipitations , ajoute la météorologue.

La région métropolitaine de Vancouver pourrait recevoir des précipitations plus importantes sur la rive nord, avec des niveaux diminuant vers l'est dans la vallée du Fraser.

Ouvrir en mode plein écran En novembre 2021, des secteurs du sud de la Colombie-Britannique ont été touchés par une rivière atmosphérique qui a donné lieu à de nombreuses inondations, mais aussi à des glissements de terrain. (Photo d'archives) Photo : Reuters / JENNIFER GAUTHIER

Avis de débit élevé

Le Centre de prévision des régimes fluviaux de la Colombie-Britannique a publié des avis de débit élevé pour certains cours d'eau de la province.

Des avis de débit élevé sont en vigueur pour : Thompson Nord, y compris les cours d'eau autour de Clearwater , Blue River et les rivières avoisinantes;

Nord, y compris les cours d'eau autour de , et les rivières avoisinantes; Thompson Sud, y compris les cours d'eau dans les régions de Chase et de Sicamous ;

Sud, y compris les cours d'eau dans les régions de et de ; Upper Columbia , y compris les cours d'eau autour de Revelstoke , Rogers Pass et les régions avoisinantes;

, y compris les cours d'eau autour de , et les régions avoisinantes; l'île de Vancouver, y compris les cours d'eau des régions de Tofino et de Gold River ;

; la côte Sunshine , y compris les cours d'eau de la région de Gibsons ;

, y compris les cours d'eau de la région de ; la baie Howe , y compris les cours d'eau de la région de Sechelt et de Squamish.

Un avis de circulation a été publié pour la route 4 à l'est de Port Alberni en raison des précipitations attendues qui pourraient entraîner des débris sur la portion de la route qui a été endommagée et fermée à plusieurs reprises plus tôt cette année en raison d’arbres tombés à la suite d’un feu de forêt.

Publicité

Être prêt

La province invite la population à prendre des mesures pour se préparer à l'augmentation des précipitations et à la possibilité d'inondations.

Après une saison de grande sécheresse et de feux de forêt, les précipitations sur les zones touchées peuvent générer un fort ruissellement des eaux de surface et une érosion engendrée par le manque de végétation, entraînant un risque d'inondations localisées et de glissements de terrain , indique la province dans un communiqué. Elle ajoute ne pas s’attendre à ce que la rivière atmosphérique ait des conséquences généralisées ou graves.

Malgré cela, les autorités recommandent à la population de se tenir prête, notamment en dégageant les conduites pluviales et les gouttières sur sa propriété, en préparant un sac à emporter et en reconnaissant les signes de dangers, comme un changement de couleur ou un changement rapide du niveau de l'eau, pour les personnes vivant près d’un cours d’eau.

Ouvrir en mode plein écran Un sac d'urgence, prêt à emporter, devrait contenir de l'eau, des collations, de médicaments et des documents importants, entre autres. Photo : Gouvernement de la Colombie-Britannique

En cas d'inondation, il est conseillé de demeurer à l'écart des eaux en mouvement rapide en ne s’approchant pas des rives des cours d’eau, de ne pas conduire dans les eaux de crue et de reconnaître les risques de glissements de terrain, comme des arbres qui commencent à s'incliner ou des fissures qui se développent à flanc de colline.