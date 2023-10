À quelques semaines du dépôt du budget municipal pour l’année 2024, le maire Marchand répète faire tout en son pouvoir pour limiter la hausse de taxes des contribuables.

Le contexte est tout aussi difficile que l’an passé, pour ne pas dire pire , a déploré Bruno Marchand lors de la séance du conseil municipal, mardi soir.

Selon le bilan provisoire des finances municipales adopté par les élus, la Ville de Québec se dirigeait le 31 août dernier vers un léger surplus financier de 257 628 de dollars en 2023.

À la fin de l'été tout était sous contôle , s’est félicité le maire Marchand, soulignant au passage la qualité de l’administration à Québec.

Tout indique que nous terminerons l’année avec un équilibre budgétaire, ce qui était prévu et qui est une excellente nouvelle.

Le ralentissement de l’économie devrait cependant avoir un impact négatif sur les revenus municipaux anticipés au cours des prochains mois.

Publicité

L’inflation à 5,5 %

Bruno Marchand souligne que l’inflation de la dernière année, évaluée à 5,5 % par les fonctionnaires municipaux, aura un impact énorme sur les choix budgétaires en 2024.

Les citoyens le sentent, on le voit dans leur budget et leurs dépenses et la Ville le voit aussi dans ses dépenses , prévient-il.

Soucieux de présenter un budget respectueux de la capacité de payer des citoyens, Bruno Marchand rappelle que le choix de limiter la hausse des taxes municipales à 2,5 % l’an dernier a privé la Ville de revenus évalués à 36 millions de dollars.

Sans s’avancer sur l’ampleur des augmentations de taxes à venir, il admet que la préparation du budget 2024 pose d'immenses défis .

Vieux-gagné

Le chef de l’opposition officielle, Claude Villeneuve, a semblé peu impressionné au moment de répliquer aux propos du maire

Ça va être quoi l'augmentation? , a-t-il questionné. À un moment donné, on peut bien se réjouir du vieux-gagné, mais c’est la suite qui compte!

Ouvrir en mode plein écran Claude Villeneuve, chef de Québec d'abord Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Le conseiller d’Équipe priorité Québec, Stevens Melançon, a été encore plus incisif.

Selon lui, le maire Marchand n’aura d’autre choix que de dilapider les réserves de la Ville pour maintenir les finances municipales à flot, ce qui laisse présager des choix douloureux dès l’an prochain.