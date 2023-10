Tempête Fiona : les sites de collecte de débris à l’Î.-P.-É. fermeront le 31 octobre

Le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard fermera à la fin du mois ses 16 sites de collecte de débris mis en place à la suite du passage de la tempête post-tropicale Fiona.

Ces sites étaient ouverts depuis plus d’un an pour permettre aux citoyens d’y déposer gratuitement les débris d’arbres.

Le week-end du 23 septembre 2022, de nombreux arbres ont été fracassés lors du passage de la tempête post tropicale Fiona. Un énorme travail de nettoyage s'est entamé.

Bien que les autorités provinciales et municipales ont ramassé des débris sur le bord des routes des semaines durant, les 16 sites de collectes ont permis aux citoyens de disposer des débris qui étaient sur leurs propriétés.

Les 16 sites fermeront officiellement le 31 octobre 2023.

Après quoi, les centres de collecte Waste Watch de la Société de gestion des déchets de l’Île seront accessibles au public, moyennant des frais.

Le propriétaire de Lewis Property Management, Terry Lewis trouve cette mesure gouvernementale décevante. Son entreprise de gestion de propriétés s'occupe entre autres de nettoyage de terrains.

Même si cela fait un an depuis la tempête Fiona, on fait encore beaucoup de collecte de débris d’arbres. Ça va augmenter les coûts pour les petites entreprises et les particuliers , dit-il.

Ça va prendre plus de temps aux camions d’amener tout cela à Charlottetown, par exemple. C’est plus d’heures de travail, sans compter le coût de l’essence.