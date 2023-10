Régime de retraite : revirement de l’Alberta qui remet sur la table le modèle québécois

Le gouvernement de l'Alberta envisage à nouveau de s’inspirer du modèle de pensions de retraite du Québec dans le cas d’un retrait éventuel de la province du Régime de pensions du Canada (RPC) pour créer son propre régime. Ce revirement intervient moins d'une semaine après que le ministre des Finances, Nate Horner, a annoncé que la piste québécoise avait été abandonnée.

Le modèle québécois a été un point de discorde, car certains résidents craignent que les réserves du régime de retraite de l'Alberta ne soient mises en péril par des investissements à caractère politique dans des projets délicats et des accords de complaisance.

Savannah Johannsen, porte-parole de M. Horner, a confirmé dans un communiqué que le modèle québécois était de nouveau sur la table. Les Albertains ont le dernier mot sur le mandat du gestionnaire d'investissement , a-t-elle ajouté.

Le comité [qui recueille actuellement les commentaires du public sur la proposition de régime de retraite] entendra les Albertains qui [diront] s'ils veulent que ce mandat soit uniquement axé sur la maximisation des rendements ou avoir un double mandat qui se concentre également sur le développement économique de l'Alberta, comme le fait le gestionnaire de régime de retraite du Québec.

Selon Mme Johannsen, quel que soit le mandat d'investissement, ce ne sont pas les politiciens qui prendront les décisions, et il sera interdit au gouvernement d'utiliser l'argent des pensions pour d'autres priorités .

L’Alberta a publié le 21 septembre un rapport réalisé par LifeWorks qui estime qu'un régime albertain pourrait offrir des taux de cotisation plus faibles et des rendements plus élevés. Il estime également que la province pourra avoir droit à 53 % des 575 milliards de dollars du RPC .

Le Québec n'a pas adhéré au RPC depuis sa création dans les années 1960 et gère son propre fonds de pension. Le fonds québécois a pour double mission de maximiser le rendement des investissements et d'investir dans l'économie de la province.

Cela a suscité des inquiétudes, car si l'Alberta suit ce modèle, son fonds pourrait faire des investissements douteux, notamment en doublant les investissements dans le pétrole et le gaz à l'heure où les énergies renouvelables sont en plein essor, ce qui mettrait en péril la viabilité du fonds.

Jeudi dernier, lors d’une émission, M. Horner a déclaré qu'il avait entendu ces préoccupations et qu’il ne croyait pas que le modèle québécois soit le mieux indiqué pour l'Alberta.

L'opposition ne fait pas confiance

Shannon Phillips, porte-parole de l'opposition en matière de finances, juge que la confusion suscitée par le commentaire de M. Horner montre que le gouvernement conservateur de Danielle Smith n’est pas celui qu’il faut pour mener à bien un dossier aussi important.

Shannon Phillips, la porte-parole du Nouveau Parti démocratique de l'Alberta en matière de finances juge que le Cabinet Smith est indigne de confiance sur ce sujet.

Ce sont les dernières personnes [les membres du Cabinet conservateur] à qui nous voulons confier les clés de centaines de milliards de dollars de notre argent qui ont été prélevés sur nos chèques de paie depuis que nous sommes adolescents.

Le groupe d'experts dirigé par l’ancien ministre Jim Dinning doit formuler une recommandation au printemps sur la question de savoir si les Albertains souhaitent quitter ou non le RPC . La province n’écarte pas un référendum sur le sujet.

Avec les informations de La Presse canadienne