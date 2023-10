Le presbytère de l’église Sacré-Cœur à Chicoutimi pourrait être converti en auberge

Le presbytère de l'église Sacré-Cœur, situé à quelques pas de la Petite maison blanche au centre-ville de Chicoutimi, pourrait être transformé en auberge.

L’entrepreneure originaire d’Alma Any-Claude Robitaille souhaite y aménager 19 chambres de différentes dimensions, un restaurant muni d’une terrasse, un espace maraîcher et une salle de conférence. L’offre d’achat qu’elle a déposée avec son conjoint et deux amis a été acceptée en avril dernier par Les entreprises jeunesse, l’organisme à but non lucratif qui le possède encore à ce jour.

Comme le bâtiment de 1918 évalué à 386 000 $ est classé monument historique, le projet de conversion doit toutefois être approuvé par Québec, plus précisément par le ministère de la Culture et des Communications, mais également par la Ville de Saguenay.

Mardi, lors d'une séance du conseil d’arrondissement de Chicoutimi, le sujet a d’ailleurs été abordé. Quelques citoyens se sont présentés au micro afin d’exprimer leurs inquiétudes. Alors que certains étaient préoccupés par la préservation du lieu, d’autres étaient plutôt craintifs quant au bruit que pourraient générer les spectacles dans le quartier du Bassin.

Any-Claude Robitaille croit que Saguenay, comme Québec et Trois-Rivières, peut transformer ses lieux de culte en destinations touristiques. Photo : Radio-Canada / Alexandra Duchaine

Devant les questionnements de la population, les conseillers Mireille Jean et Michel Tremblay ont proposé en assemblée de remettre à plus tard l’approbation du projet, en promettant de consulter de nouveau les promoteurs.

C’est un projet vraiment intéressant. Ce bâtiment est particulièrement sensible par son importance architecturale, sa localisation et son voisinage. Un des éléments qui étaient encore dans une zone grise était l’utilisation du bâtiment pour faire des spectacles. Alors on veut éclaircir cette situation pour s’assurer que la cohabitation soit harmonieuse entre les nouveaux propriétaires et les résidences voisines , a expliqué Mireille Jean en entrevue à Radio-Canada après la rencontre.

Michel Tremblay considère lui aussi que c’est un beau projet , même s’il reste à valider certaines informations. Peut-être qu’on n'a pas vu tous les petits détails, si par exemple, il y a des soirées qui peuvent se prolonger jusqu’à trois heures du matin et tout ça, par respect pour les citoyens qui restent dans le coin , a-t-il mentionné.

Un projet dans le respect du patrimoine

Any-Claude Robitaille comprend les appréhensions des citoyens qui sont à proximité. Elle assure cependant que son désir n’est pas de transformer le presbytère en cabaret. Il y a plusieurs inquiétudes qu’on va essayer d’atténuer. On parlait de faire des spectacles, mais des spectacles sporadiques, acoustiques. On veut répondre à notre clientèle d’hébergement, donc c’est sûr que ce ne sera pas un festival qu’on va organiser ici. Plutôt quelque chose qui va être rassembleur et communautaire , précise la femme d’affaires.

Plusieurs citoyens étaient présents à la séance du conseil d'arrondissement de Chicoutimi mardi midi. Photo : Radio-Canada / Julien Boudreault-Gauthier

Aux personnes qui ne redoutent de voir le bâtiment endommagé, elle répond ceci : Le patrimoine, c’est ce qui nous a attirés dans ce projet-là . À ses yeux, le presbytère est un joyau culturel , qui ne laisse personne indifférent, et qui ne doit absolument pas être dénaturé.

C’est non seulement important pour nous, mais c’est obligatoire de le préserver.

Un architecte a travaillé les plans qui ont été présentés à la Ville. Any-Claude Robitaille soutient que la façade et la configuration des pièces demeureront inchangées. Qu'en est-il des moulures, des planchers d’origine, des vitraux? Des citoyens croisés sur le terrain se posent la question. L’entrepreneure avance toutefois que tout sera préservé, ou au pire, recouvert.

C’est dans notre plan marketing de faire en sorte que les gens soient attirés envers ce genre d’hébergement là, qui n’est pas moderne, mais bien d’un autre style , argue-t-elle.

Organismes communautaires à reloger

Plusieurs organismes communautaires se trouvaient locataires des lieux. Ils ont reçu un avis d’éviction il y a quelques jours leur indiquant qu’ils doivent déménager d’ici le 31 mars 2024. Si dénicher un espace abordable peut être complexe en contexte de crise du logement, la conseillère Mireille Jean soutient toutefois qu’elle pourra leur offrir un coup de main si nécessaire.

Des locaux, ça se trouve au centre-ville de Chicoutimi. Il y en a encore. Je leur lance aussi l’invitation, s’ils ont besoin d’aide, naturellement, je serai là pour les aider à trouver un emplacement qui répond à leurs besoins , a-t-elle lancé.

La conseillère municipale Mireille Jean est titulaire du district #8. Photo : Radio-Canada / Mélyssa Gagnon

Sondés par Radio-Canada, des employés d’un organisme communautaire ayant élu domicile au presbytère se sont dits sûrs de mettre la main sur un nouveau lieu de travail. Sans s’opposer au projet hôtelier, ils se questionnent plutôt quant à sa légitimité.

On se pose la question, est-ce que dans le quartier du Bassin, où on est actuellement, qui est un quartier avec une forte mixité, où on sait qu’il y a des problèmes de logement, où il y a toutes sortes de problématiques socioéconomiques, et bien on se demande, est-ce qu’un projet d’auberge, c’est le bon projet? , s’interroge Ian Segers.