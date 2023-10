De nouvelles règles pour lancer les activités à la Maison d’accueil pour sans-abri

Avec l’ouverture récente de la nouvelle Maison d'accueil pour sans-abri de Chicoutimi, les usagers doivent s’habituer à de nouvelles règles. Celles-ci peuvent être vues par certains usagers comme des contraintes inutiles, mais pour d’autres elles assainissent le climat et rendent les nuits plus tranquilles.

Les nouveaux locaux se trouvent dans l’ancien couvent des Servantes du Très-Saint-Sacrement. Ils sont accessibles depuis la fin du mois d'août.

Jeudi et vendredi, Radio-Canada est allé sur le terrain à la rencontre des usagers afin de discuter avec eux. Quelques-uns ont fait part d’un certain mécontentement, qui concerne majoritairement les règles plus serrées pour la clientèle qui fréquente le refuge.

Pour ces usagers, 32 lits sont disponibles pour la nuit seulement, sans aucuns frais.

Le service offre également 36 chambres aux étages, avec un loyer mensuel.

Ouvrir en mode plein écran Yanick Harvey est le directeur général de la Maison d’accueil pour sans-abri de Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Claude Bouchard

Certains se sont plaints de ne pas pouvoir laisser leurs affaires et que les heures d'arrivée étaient sévères. D’autres ont déploré de ne pouvoir sortir qu'une seule fois la nuit, pour aller fumer par exemple.

Publicité

Pour nos personnes en refuge qui dorment dans un dortoir, là on en a 15 ou 16, ça nous fait quand même 32 sorties par nuit. Si on en a 30, ça nous fait 60 sorties par nuit, c'est déjà beaucoup. C'était une critique que les gens avaient dans l'autre milieu, comme quoi ça voyage la nuit les gars, ils se lèvent, après ça, ils ne se rendorment pas, ils jasent , a expliqué le directeur général, Yanick Harvey.

Un loyer augmenté

La question des coûts a aussi été abordée, alors qu’une augmentation attendait les résidents des chambres à loyer.

Avant, c'était moins cher, c'était 380 $. On est rendu là-bas, c'est 450$. Pourquoi? Pour pour avoir plus de règlements? , a demandé Keven Langevin, un usager.

Ouvrir en mode plein écran Keven Langevin, rencontré à la Soupe populaire de Chicoutimi Photo : Radio-Canada / Claude Bouchard

Le directeur général répond à cette critique en indiquant l’étendue de ce qui est offert.

Publicité

On a quand même cinq repas par jour, on a trois repas par jour plus deux collations qui sont offertes, le café. Donc si on enlève tout ça, ça ne fait quand même pas un très gros montant. [Il y a aussi] le lavage de vêtements, souvent on peut trouver des vêtements pour ceux qui sont ici aussi , a-t-il précisé.

Des nuits plus tranquilles

Une autre amélioration par rapport à l’édifice de la rue Labrecque est le fait que les personnes sont maintenant seules dans les chambres, alors qu’elles étaient auparavant partagées à deux ou trois.

Cette nouvelle façon de faire aurait mené à une réduction de la violence, comme par exemple du taxage ou des échanges musclés.

Certains usagers ont raconté qu'il y avait maintenant moins de conflits, moins de violence et qu'il était désormais plus facile de dormir la nuit.

Ouvrir en mode plein écran Marc Blackburn, rencontré dans les marches de la Maison d’accueil pour sans-abri de Chicoutimi Photo : Radio-Canada / Claude Bouchard

Je trouve que c'est mieux encadré que l'ancienne. Les règlements sont un peu plus sévères, mais ils sont potables. C'est bon d'en avoir aussi , a reconnu l’usager Marc Blackburn.

Ainsi, la direction a décidé d'établir des règles plus strictes pour démarrer les activités du nouveau milieu, tout en gardant une certaine souplesse. Des comités de résidents ont été mis en place sur les étages. Des règles pourraient être allégées après l'hiver, en regard du déroulement jusque-là.

D'après un reportage de Claude Bouchard