Long Point affirme ses droits ancestraux sur le territoire de Preissac

La Première Nation de Long Point a affirmé, mardi après-midi, ses droits ancestraux sur le territoire de Preissac.

Dans un geste symbolique, le chef Henry Rodgers a hissé le drapeau de sa communauté à l’intersection des routes 395 et 117, sous les applaudissements de la soixantaine de membres présents, dont des représentants de la Première Nation de Timiskaming.

Le chef négociateur de la Première Nation de Long Point, Steeve Mathias, rappelle que ce territoire est celui de sa communauté, bien qu’il paraisse éloigné de Winneway, au Témiscamingue.

Quand on a inondé notre village en 1916 par le barrage d’Angliers, il avait été considéré qu’on se relocalise ici, à Kewagama, qui est le lac Preissac. Parce que le gouvernement provincial avait octroyé des droits de coupe à une compagnie forestière et un permis de pêche commerciale, ce n’était plus envisageable. Mais on veut sensibiliser les gens, le public, que la région de Preissac fait aussi partie du territoire ancestral de Long Point , souligne-t-il.

Le chef négociateur pour la Première Nation de Long Point, Steeve Mathias.

Long Point soutient donc que la mine LaRonde opérée par Agnico Eagle se trouve sur son territoire ancestral, et non celui de Pikogan, avec qui la minière vient de ratifier une entente. C’est pourquoi le chef Rodgers demande à la minière de négocier de bonne foi avec sa communauté.

On demande qu'Agnico Eagle reconnaisse que ceci est notre territoire non cédé, et qu’ils ne devraient pas signer d’ententes avec d’autres communautés des Premières Nations qui n’ont pas de titres ici.

Ils nous ont présenté une entente, mais ils refusent qu’on y apporte des modifications. Alors, ça devient difficile pour nous de signer une entente s’ils ne veulent pas lui apporter de changements , ajoute Henry Rodgers.

Henry Rodgers, chef du conseil de la Première Nation de Long Point.

Négocier en tant que nation

La conseillère politique et aînée de Long Point, Diane Polson, abonde dans le même sens. Elle ne reproche pas à Pikogan d’avoir signé l’entente, mais elle croit que le conseil a fait une erreur en voulant bien faire pour sa communauté.

On nous a demandé de signer la même entente que Pikogan, mais on ne croit pas que c’est une bonne entente. C’est surtout une entente qui ne favorise que la compagnie. Je crois que l’intention d’Agnico Eagle, en signant avec Pikogan, est d’essayer de nous diviser pour mieux régner , avance-t-elle.

Diane Polson, conseillère politique au conseil de la Première Nation de Long Point.

Pour le chef Rodgers, toutes les communautés de la nation anishnabe doivent s’unir pour avoir un meilleur rapport de force lors de telles négociations.

Négocier une entente individuelle pour nous irait à l’encontre de notre intention, de notre volonté, qui est d’avoir une approche de nation. C’est la seule approche, selon moi, qui renforce notre perspective sur le processus de négociation. On veut travailler avec les autres communautés et envoyer un message à Agnico Eagle qu’on n’a pas l’intention de les laisser aller de l’avant avec leur approche visant à nous diviser , lance-t-il.

Les discours ont eu lieu à l'entrée du chemin pour le puits Penna de la mine LaRonde, sur le territoire de Preissac, près de Cadillac.