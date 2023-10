Joe Biden s’envole pour Israël, le voyage le plus périlleux de son mandat

Qu'espère Joe Biden en se rendant au Moyen-Orient, qui n'a jamais été aussi proche de l'embrasement? Le président américain est parti mardi pour Israël, mais a dû renoncer à se rendre aussi en Jordanie, alors que le tir contre un hôpital de Gaza a fait monter encore la tension.

Le démocrate de 80 ans, en annonçant lundi son déplacement, faisait déjà un pari immense : celui d'arriver à se présenter à la fois comme le garant de la sécurité d'Israël dans sa guerre contre le Hamas, comme le meilleur espoir des civils palestiniens et comme un rempart face aux risques d'escalade régionale.

Mais cette quête d'équilibre, qui reposait sur une étape à Tel-Aviv suivie d'un passage en Jordanie, a volé en éclats avant même son départ.

Ouvrir en mode plein écran Le président des États-Unis, Joe Biden, monte les marches d'Air Force One à la base aérienne d'Andrews (Maryland), le mardi 17 octobre 2023, pour se rendre en Israël. Photo : Associated Press / Susan Walsh

Joe Biden, qui s'est embarqué mardi vers 21 h 40 (GMT) dans Air Force One, a indiqué qu'il reportait sa visite à Amman.

Proche-Orient, l’éternel conflit Consulter le dossier complet Proche-Orient, l’éternel conflit Consulter le dossier complet Suivre Suivre

La Jordanie avait de toute façon annulé le sommet auquel il devait participer avec le roi Abdallah II, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas.

Publicité

Joe Biden a fait part mardi de ses plus profondes condoléances pour les vies innocentes perdues dans l'explosion d'un hôpital à Gaza et souhaité un prompt rétablissement aux blessés .

Il s'est également entretenu à ce sujet avec le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou et le roi Abdallah II de Jordanie, a fait savoir la Maison-Blanche.

Le président américain ne s'est pas prononcé sur l'origine du tir qui a provoqué la mort d'au moins 500 personnes, alors que le Hamas l'impute à Israël et que l'armée israélienne accuse, elle, le Djihad islamique.

Ouvrir en mode plein écran Au moins 500 personnes ont perdu la vie dans la frappe israélienne qui a visé l'hôpital Ahli Arab dans la ville de Gaza mardi, selon le ministère de la Santé du Hamas, au pouvoir dans le territoire palestinien. Photo : Reuters

Dans cette atmosphère tendue à l'excès, alors que des manifestations ont lieu dans plusieurs pays arabes, le Hezbollah libanais lance un appel à une journée de colère mercredi.

Publicité

Certes, Joe Biden, sans doute le chef d'État le mieux gardé du monde, s'était déjà rendu en février à Kiev, dans un pays en guerre. Mais il y avait été accueilli en grand ami, alors qu'il arrivera au Proche-Orient avec le risque de nourrir l'embrasement du conflit plutôt que de l'éviter.

Lui qui a jugé qu'Israël avait le devoir de se défendre après la sanglante attaque du Hamas le 7 octobre, quel message peut-il transmettre en se montrant aux côtés du premier ministre Benyamin Nétanyahou, alors que de nombreux pays arabes accusent Israël de la frappe sur l'hôpital de Gaza?

Comment, après une telle rencontre, porter le message que les civils de l'enclave peuvent compter sur lui pour soulager la catastrophe qu'ils traversent?

Suivez notre couverture en direct du conflit qui oppose Israël au Hamas.

Joe Biden prend le risque, aussi, de rentrer les mains vides, sans promesse du gouvernement israélien de laisser entrer de l'aide humanitaire à Gaza, sans réponses pour les familles des ressortissants américains retenus en otage par le Hamas, dont le nombre exact n'est pas connu.

Les États-Unis ont par ailleurs échoué, jusqu'ici, à convaincre l'Égypte d'au moins entrouvrir sa frontière pour laisser entrer les civils palestiniens qui fuient les bombardements incessants.

En se rendant dans la région, le chef de la plus puissante armée du monde teste aussi sa capacité de dissuasion face au Hezbollah, et donc, face à Téhéran.

Les États-Unis, qui sont déjà le principal soutien de l'Ukraine et qui veulent conserver des ressources stratégiques pour tenir tête à la Chine, ne veulent pas que le conflit s'étende.

Nous sommes les États-Unis d'Amérique, pour l'amour de Dieu, la nation la plus puissante [...] de l'histoire du monde. Nous pouvons nous occuper de l'Ukraine et d'Israël à la fois, avait toutefois affirmé le président dimanche sur CBS.

Il va réclamer au Congrès une enveloppe commune de 100 milliards de dollars américains pour l'Ukraine, Israël, Taïwan et la crise migratoire à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, a indiqué une source proche à l'AFP.

Mais Joe Biden n'est pas entièrement maître de la situation : tout déploiement supplémentaire majeur d'aide à Israël doit être validé par le Congrès américain. Or ce dernier est actuellement paralysé par la droite dure qui tente d'imposer l'un des siens à la tête de la Chambre des représentants.

Le démocrate, en campagne pour un second mandat, ne peut se permettre le moindre signe de faiblesse, alors que l'Amérique compte 30 morts depuis l'attaque du Hamas et redoute une flambée de haine contre les juifs et les musulmans dans un pays déjà fortement divisé.