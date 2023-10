Le conseil municipal de Sherbrooke veut abolir la Commission des finances

Le conseil municipal de Sherbrooke veut abolir sa Commission des finances et de l'administration (CFA).

Le président de la Commission des finances, Marc Denault, a expliqué lors du comité plénier que la structure n’était pas fonctionnelle puisque les dossiers qui passaient par la CFA étaient des enjeux particuliers qui devaient être traitées par le comité exécutif.

La conseillère Laure Letarte-Lavoie a abondé dans le même sens. « On se rendait compte que c’était quelque chose de très technique, donc c’est pour cela que la plus-value n’était pas là », a-t-elle souligné.

Lors de l'élection de la mairesse actuelle, Évelyne Beaudin, celle-ci avait promis de brasser les cartes et de décentraliser les pouvoirs. La création des commissions était l’une des manières d’y parvenir.

Certains conseillers municipaux ont souligné que cela venait en contradiction avec les engagements politiques de la mairesse. J'aimerais vous rappeler Mme la mairesse, qu'à l'époque où vous étiez cheffe de l'opposition, vous vous plaigniez abondamment du trop grand pouvoir du comité exécutif par rapport au conseil , a soutenu le conseiller municipal du district de l'Université, Paul Gingues.

Ce que vous proposez aujourd'hui va être exactement dans le sens contraire de ce que vous prétendiez il n'y a pas si longtemps, c'est-à-dire une concentration démesurée du centre de décision dévolu au comité exécutif.

D'autres élus ont dit qu'au contraire, cette décision démontrait la maturité politique des élus.

Ça montre à quel point le conseil municipal et l'administration sont matures de dire : "regardez, on est venus avec une réforme, on voulait que ça marche d'une certaine façon, on avait dit que la réforme serait évolutive, on est capables de voir que finalement la Commission des finances n'a pas fonctionné comme on le voulait, puis on redéfinit les rôles et on retire ça" , a indiqué le conseiller municipal du district du Lac-des-Nations, Raïs Kibonge.

Deux chantiers amorcés par la commission, soit la gestion des actifs et des risque, seront dorénavant traités lors de comité plénier public.

La décision devrait être officialisée lors de la séance du conseil municipal du 7 novembre prochain.