Une collision sur la route 170 à Larouche

Une collision entre trois véhicules est survenue en début de soirée sur la route 170 à Larouche.

L’accident s’est produit vers 19 h en direction du Lac-Saint-Jean.

La circulation a été bloquée un temps, puis les véhicules ont pu passer un à la fois au ralenti.

Il n’a pas été possible d’obtenir plus d’informations du côté du Service de police de Saguenay (SPS) ou des pompiers d’Alma. La collision n'a pas été répertoriée sur le site Québec 511 du ministère des Transports et de la Mobilité durable.

Lundi, une activité de sensibilisation a eu lieu à Larouche pour amener les automobilistes à ralentir à l'intersection de la rue Gauthier. La collision se serait produite un peu plus loin en direction d'Alma.

Plus détails suivront