Une mesure d’une division scolaire à l’origine du débat sur les droits parentaux

Le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, affirme qu'une directive de la Division des écoles publiques de Regina a contribué à l'élaboration de la nouvelle politique sur les droits parentaux, soit le projet de loi 137.

Selon cette directive datant de 2022, la Division s'engageait à respecter la confidentialité des élèves, s'abstenant de divulguer leur orientation sexuelle ou leur identité de genre sans leur consentement préalable.

Or, Scott Moe a déclaré mardi que c'est en partie « là où la discussion a débuté » concernant les droits parentaux dans les écoles.

Lorsque nous voyons une division scolaire modifier sa politique, nous prenons en compte les conseils des parents de la Saskatchewan [...] pour normaliser et rendre cohérent ce qui est appliqué dans l'ensemble des 27 divisions scolaires de la province , indique-t-il.

Selon Scott Moe, le projet de loi sur les droits parentaux a pour objectif de renforcer l'implication des parents dans la vie de leurs enfants. Nous voulons toujours chercher à savoir comment soutenir nos enfants pendant les années très formatrices de leur vie , a indiqué le premier ministre aux journalistes.

Le fait d'offrir aux parents toutes les possibilités de participer à ce groupe de soutien est la meilleure situation selon nous, mais aussi selon de nombreux experts , ajoute-t-il.

Cependant, dans une déclaration envoyée à CBC /Radio-Canada, le porte-parole de la Division des écoles publiques de Regina Terry Lazarou précise qu'aucun échange n'a eu lieu avec le ministre de l'Éducation, Jeremy Cockrill, au sujet de la directive.

Nous n'avons jamais reçu de demande de la part du ministre à propos de cette procédure.

Cette directive [sur la protection de la vie privée des élèves] souligne qu'ils ont le droit légal d'être en sécurité et protégés dans les écoles et fait référence au Code des droits de l'homme de la Saskatchewan de 2018 et à la Charte canadienne des droits et libertés , indique M. Lazarou.

Cette directive est conforme aux politiques du Conseil de l'éducation de Regina que nous avons élu , ajoute-t-il.

Des manifestants LGBTQ+ devant le Palais législatif de Regina contestent le projet de loi sur les droits parentaux. Photo : Radio-Canada / Kirk Fraser

De plus, selon Terry Lazarou, aucune plainte n'a été déposée par des parents à ce sujet. La division scolaire n'a jamais reçu de plainte ou de critique sur la façon dont elle promeut la sécurité et la protection des élèves dans les écoles de la part des familles de plus de 26 000 élèves , précise-t-il.

Lors de la période de questions à l'Assemblée législative mardi, la cheffe du Nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan (NPD), Carla Beck, a affirmé que la province n'a soulevé le cas de la directive de la Division des écoles publiques de Regina que jusqu'à très récemment .

Scott Moe a créé une crise pour détourner l'attention de ses propres échecs , estime-t-elle.

Des élèves se mobilisent

Une dizaine d'élèves du secondaire sont sortis de leurs classes mardi à Regina pour manifester contre le projet de loi sur les droits parentaux devant le Palais législatif.

Plusieurs d'entre eux considèrent que cette nouvelle politique pourrait potentiellement mettre en péril les élèves qui ne se sentent pas encore prêts à divulguer leur orientation sexuelle ou leur identité de genre à leurs parents.

Pour Jenson Howse, élève en 12e année à l'École Campbell Collegiate, il est important de participer à cette manifestation.

Étant donné que cette manifestation a été organisée par des élèves, nous pouvons dire, en tant qu'élèves, que nous ne soutenons pas ce projet de loi et que nous voulons qu'il soit arrêté parce qu'il fait du mal aux enfants dans les écoles , affirme Jenson Howse.

Les élèves ont droit au respect de leur vie privée et le gouvernement ne devrait pas le violer.

La communauté LGBTQ+ devrait être normalisée et les étudiants ne devraient pas avoir peur d'être ce qu'ils sont.

Certains élèves considèrent que cette nouvelle politique pourrait potentiellement mettre en péril leurs camarades qui ne se sentent pas encore prêts à divulguer leur orientation sexuelle à leurs parents. Photo : Radio-Canada / Alexander Quon

Jenson Howse espère que la province sera attentive aux préoccupations des étudiants et reconsidérera sa décision. Nous avons un rôle actif dans la société et nous avons des choses à dire sur ce qui se passe dans l'environnement autour de nous , note l'élève.

Nous montrons ici que nous ne sommes pas d'accord avec ce projet de loi.

Un avis partagé par Avery Grapentine, qui faisait également partie des manifestants devant le Palais législatif à Regina.

Je crains également pour les droits de mes camarades transgenres , confie l'élève de 11e année. C'est très malhonnête, car je pense que cela ne fait que cacher les véritables intentions [du gouvernement].

Avec les informations de la Presse canadienne, Coralie Hodgson et Adam Hunter