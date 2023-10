À Toronto, la défense de Peter Nygard note de nombreux trous de mémoire dans le témoignage de la dernière plaignante qui témoigne contre son client, accusé de l'avoir violée et séquestrée dans la suite privée de son atelier de mode à la fin des années 1980.

L'avocat de l'accusé, Brian Greenspan, note des contradictions dans la chronologie des événements qui ont mené à l'agression présumée dont la femme de 56 ans dit avoir été victime.

AVERTISSEMENT : ce texte pourrait choquer certains lecteurs.

La femme avait dit lundi qu'elle était en Californie en mars 1988 pour un travail en télévision avant la sortie d'un film pour enfants aux États-Unis et que Peter Nygard l'avait fait venir à Toronto pour la rencontrer, en changeant son vol de retour vers Ottawa.

Elle affirme mardi qu'elle était plutôt à Los Angeles à la fin janvier ou au début février 1989, parce que Me Greenspan lui montre un article dans lequel on apprend que Peter Nygard donnait une réception à son atelier et qu'il était bien à Toronto cet hiver-là.

Me Greenspan sous-entend que son client n'était pas à Toronto en mars 1988.

Elle reconnaît qu'elle ne se souvient plus de l'année, mais qu'elle devait avoir 19 ou 20 ans. L'hiver était bien avancé, parce qu'il n'y avait plus de décoration de Noël à Los Angeles , dit-elle.

Elle admet en outre avoir fait des recherches sur Internet pour essayer de combler ses trous de mémoire à ce sujet comme le suggère la défense.

Elle corrige en revanche Me Greenspan, lorsque l'avocat lui dit qu'elle était ravie de savoir que son client l'avait appelée chez ses parents en son absence, parce qu'il cherchait à la joindre pour un rendez-vous d'affaires.

J'avais des appréhensions, je n'étais pas ravie , spécifie-t-elle. Elle affirme que ses craintes se sont toutefois atténuées, lorsqu'il lui a assuré au téléphone qu'il la logerait à l'hôtel à Toronto lors de son escale.

Ouvrir en mode plein écran La plaignante est l'une des 5 femmes qui accusent Peter Nygard d'agression sexuelle. Les femmes étaient âgées de 16 à 28 ans au moment des faits allégués, entre 1986 et 2005. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

La défense relève ensuite des incohérences au sujet de son itinéraire entre Los Angeles et Toronto.

La plaignante reconnaît qu'elle ignore la façon dont Peter Nygard s'y est pris pour changer son billet d'avion pour la faire venir à Toronto plutôt qu'à Ottawa, sa destination originelle.

Me Greenspan lui rappelle que les billets électroniques n'existaient pas à l'époque et qu'il a forcément fallu qu'elle les reçoive en personne en vue de l'embarquement.

Cela fait près de 40 ans, comment voulez-vous que je m'en rappelle? , répond-elle.

Elle précise qu'elle ne sait plus si les billets avaient été déposés à son hôtel ou directement à l'aéroport.

Son assistante a dû s'en occuper, parce que c'est une tâche trop ingrate pour lui , réplique-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Me Greenspan s'étonne que son client ait fait venir la plaignante No 5 à Toronto, alors qu'il avait une résidence en Californie, où elle aurait pu le rencontrer pour affaires. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

La femme ne se souvient pas non plus de l'hôtel où Peter Nygard l'a fait descendre à Toronto avant l'agression présumée ni du bar où ils se sont d'abord rencontrés avant d'aller à son atelier de mode.

Je sais que l'hôtel était si proche du bar que j'ai pu m'y rendre à pied , dit-elle en supposant que l'hôtel était sur la rue Front et le bar, sur Wellington.

Elle se défend en outre de ne pas avoir quitté le bar, lorsque Peter Nygard lui a tenu des propos de nature sexuelle.

Je tentais de faire dévier la conversation , explique-t-elle. Elle se souvient lui avoir dit à un moment qu'elle n'était pas ce genre de fille .

Ouvrir en mode plein écran Peter Nygard écoute la plaignante No 5 sur son écran sous les regards du juge Robert Goldstein de la Cour supérieure de justice de l'Ontario. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

Elle ajoute que ses craintes se sont toutefois dissipées lorsque Peter Nygard l'a finalement invitée à son atelier et lorsqu'ils ont enfin pu parler de mode. Il m'a fait visiter trois salles de montre , se souvient-elle.

La plaignante souligne que la suite privée de Peter Nygard avait 20 téléviseurs au plafond. Or, les plaignantes précédentes avaient dit qu'elle n'en possédait que trois.

Elle mentionne qu'il y avait en outre une sortie de secours, mais sans couvercle, près du lit, si bien qu'on voyait le trottoir en plongée plusieurs mètres plus bas, comme si l'édifice n'était pas encore terminé.

J'avais peur qu'il m'y jette si je ne lui obéissais pas lorsqu'il était en train de m'agresser , dit-elle.

Certaines précédentes plaignantes avaient plutôt affirmé que la sortie de secours avait une porte et qu'elle se trouvait près de la toilette.

Ouvrir en mode plein écran La plaignante jure que Peter Nygard ne lui a jamais parlé du design avant-gardiste de son atelier de mode avant qu'il ne la fasse entrer dans sa suite qui était cachée derrière un mur, selon elle. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

Elle affirme par ailleurs qu'elle n'a entrepris aucun baiser ni aucune étreinte avec Peter Nygard comme le prétend la défense.

Me Greenspan l'incrimine par ailleurs d'avoir dit à la police qu'elle s'était rappelée un détail qu'elle avait omis de lui signaler la première fois, à savoir que Peter Nygard a un pénis d'enfant .

Vous avez tiré cela de votre imagination , affirme l'avocat, qui l'accuse d'avoir oublié un détail aussi important dans la description détaillée du viol dont elle dit avoir été victime.

La femme admet en outre qu'elle ne se souvient plus si l'agression présumée a duré environ une heure comme elle l'a déclaré dans son interrogatoire de lundi ou 5 heures comme elle l'a mentionné à la police.

Ouvrir en mode plein écran La plaignante No 5 répond aux questions du procureur Neville Golwalla au procès de Peter Nygard à Toronto le 16 octobre 2023. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

La femme soutient par ailleurs qu'elle ne participe pas au recours collectif de plusieurs femmes contre Peter Nygard aux États-Unis.

Me Greenspan l'accuse toutefois d'en envisager la possibilité, si jamais son client devait être reconnu coupable au terme de ce procès criminel. La plaignante affirme toutefois que ce n'est pas dans ses plans de le poursuivre au civil.

Me Greenspan lui rappelle néanmoins que sa mère lui avait conseillé après la présumée agression de ne pas rapporter Peter Nygard à la police, parce que les hommes fortunés ont des avocats puissants pour les aider .

Vous avez pourtant approché Gloria Allred en Californie , lui demande-t-il avec une pointe d'ironie (il s'agit de l'avocate qui a défendu les victimes de Bill Cosby, de Harvey Weinstein et de Jeffrey Epstein, NDLR).

Ouvrir en mode plein écran De gauche à droite: Peter Nygard, ses avocats et la procureure Ana Serban au lutrin lors des arguments d'ouverture de la Couronne le 26 septembre 2023. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

La femme reconnaît qu'elle a bien contacté Me Allred, mais pour obtenir de l'aide dans ses déclarations à la police et qu'elle avait obtenu son contact de sa clinique où elle était en thérapie à Los Angeles.

Elle ajoute qu'elle n'a jamais appris l'existence d'un recours collectif contre Peter Nygard dans les médias.

Me Greenspan a en outre pris soin de citer le curriculum vitae de la plaignante en montrant au jury qu'elle est actrice de métier et qu'elle a étudié ou travaillé à Toronto, Londres, New York et Los Angeles, laissant entendre qu'elle connaît bien la comédie.

J'étais une enfant actrice , reconnaît-elle.

Le procès se poursuit mercredi.