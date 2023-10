Dans le nord de la Colombie-Britannique, le retour à la maison d’un mât commémoratif nisga’a sert d’inspiration à d’autres familles de la région dont les biens culturels ont été volés. Pour le maître sculpteur Alver Tait, ce totem est aussi devenu le symbole de la renaissance d’une tradition artistique qu’il a contribué à raviver.

Dans son studio du village de Gitlaxt'aamiks (New Aiyansh), en territoire nisga’a, Alver Tait accumule les souvenirs et les projets. Bijoux en métal, bols en bois et croquis divers sont visibles çà et là, tandis que sur les murs on peut voir des photos illustrant le parcours d’une vie.

À 80 ans, Alver Tait, ou Luya'as en langue nisga’a, est le seul maître-sculpteur du territoire. C’est grâce à lui et son frère, Norman Tait, si la tradition de sculpture de mâts totémiques est plus vivante que jamais dans sa communauté.

Alver Tait dans son studio du village de Gitlax̱t'aamiks (New Aiyansh), en territoire nisga'a. Photo : Radio-Canada / Emilio Avales

Aujourd’hui visibles un peu partout, ces œuvres sont devenues un symbole de résistance et de réappropriation du territoire. C’est aussi ce qui a sauvé Alver Tait, après une enfance marquée par les pensionnats pour Autochtones et le rejet de sa culture.

Pour nous, l'art et la culture sont indissociables. L’un ne va pas sans l’autre. Nous avons besoin de l’art pour raconter notre histoire.

Alver Tait montre des photos de famille datant de son enfance dans le nord de la Colombie-Britannique. Photo : Radio-Canada / Emilio Avales

Comme de nombreux enfants du nord-ouest de la Colombie-Britannique, Norman et Alver Tait ont été envoyés, dans les années 60, à Edmonton, dans l’un des 139 pensionnats pour Autochtones du pays.

À ma sortie du pensionnat pour Autochtones, j’étais quelqu’un de très en colère, parce qu’il n’y avait pas d’amour au pensionnat. Il n’y avait personne pour vous réconforter et vous dire qu’ils sont là, de ne pas s’inquiéter ; qu’ils vont vous protéger.

À Edmonton, Alver Tait raconte la faim, les coups et les humiliations subies. En sortant de là, nous n’avions plus d’identité. C’est difficile d’en parler , dit-il.

Le pensionnat pour Autochtones d'Edmonton, aujourd'hui détruit, a été géré par l'Église méthodiste et l'Église unie. Des jeunes autochtones comme Alver Tait y étaient envoyés de 1919 à 1960. Photo : Bibliothèque et Archives Canada

On m’a dit à mon frère et moi d’oublier ce qui s’est passé dans les pensionnats pour Autochtones et de faire quelque chose de notre vie , poursuit le chef héréditaire. D’oublier les idées de revanche, car ça allait nous tuer.

Ce n’est qu’en reprenant contact avec sa culture, à travers la sculpture, qu’il a réellement pu tourner la page.

Raviver un art pratiquement éteint

De 1885 à 1951, le gouvernement fédéral avait interdit les potlatchs, des cérémonies où les mâts étaient souvent érigés, car selon les autorités elles empêchaient l’assimilation des peuples autochtones.

Plusieurs totems ont ainsi été détruits tandis que d’autres ont été saisis et transportés à des milliers de kilomètres pour être revendus et exposés dans des musées européens.

Chez les Nisga’a, cette tradition très présente au sein des Premières Nations du nord-ouest de la Colombie-Britannique s’était ainsi pratiquement perdue.

Ainsi, le frère d’Alver a décidé, dans les années 1970, de parcourir le monde pour étudier les biens culturels exposés notamment au British Museum de Londres et au Musée national d’Écosse à Édimbourg afin de comprendre les formes et les motifs qui distinguaient l’art nisga’a des autres traditions de la région.

Une photo de Norman Tait (décédé en 2016) qui a contribué à raviver la tradition de la sculpture nisga'a. Photo : Radio-Canada / Francis Plourde

C’est lui qui m’a appris à sculpter , dit-il à propos de son frère Norman, décédé en 2016. Il a appris d’autres artistes provenant d’autres Nations et il voulait raviver nos traditions.

En 1983, Alver Tait reçoit un appel de son frère qui s'avérera décisif pour la suite de son parcours. Il m’a téléphoné et m’a dit qu’on venait de lui commander un totem à Chicago , se rappelle-t-il. Tu m’as dit qu’un jour tu voudrais apprendre, alors c’est maintenant le moment. J’ai besoin d’aide et je veux transmettre ce que j’ai appris.

Des mâts totémiques sont exposés devant l'administration du village de New Aiyansh, en territoire nisga'a. Deux d'entre eux ont été sculptés par Alver Tait avec l'aide d'apprentis. Photo : Radio-Canada / Francis Plourde

Vers une reconnaissance internationale

Aujourd’hui, plusieurs des mâts d’Alver Tait sont visibles sur le territoire de la vallée de Nass, mais aussi ailleurs dans le monde. Un d’entre eux accueille les visiteurs à l’entrée du Musée Field de Chicago. Un autre a été érigé en 1992 à Surrey, en banlieue de Vancouver, pour les 125 ans de la Confédération. En Autriche, un mât totémique souligne aussi, depuis 2002, le 250e anniversaire du zoo de Vienne.

En 2016, en reconnaissance de ses efforts pour faire connaître la culture nisga'a, Victoria lui a décerné l'ordre de la Colombie-Britannique.

L’art a changé ma vie. Je recevais finalement l’attention des autres, non pas pour m’enlever mon identité, mais pour savoir qui j’étais et d’où je venais.

Le maître-sculpteur Alver Tait, en 1998, à l'approche des cérémonies entourant la ratification du Traité Nisga'a, le premier traité signé depuis 1859 en Colombie-Britannique. Photo : Radio-Canada

Aujourd'hui plusieurs fois grand-père, Alver Tait est confiant pour l'avenir de sa culture.

Chaque fois que j’ai érigé un mât, j’ai eu de nouveaux apprentis , dit-il. Ils ont appris, ils sculptent et enseignent à leurs apprentis. Alors oui, je crois que c’est là pour demeurer.

Ce partage est essentiel pour perpétuer la culture nisga’a, selon lui et à titre de maître-sculpteur, son rôle est d'être un des gardiens des traditions et de l’histoire orale de sa communauté.

Quand un retour en inspire un autre

Sim'oogit Ni'isjoohl (chef Earl Stephens) et la curatrice du musée Nisga'a Theresa Schober assistent, le 3 octobre dernier, à la levée du mât commémoratif Ni'isjoohl de retour d'Écosse. Photo : gracieuseté de la Maison Ni'isjoohl et du gouvernement Nisga'a Lisims. Photo : Red Bike Media / Aaron Whitfield

Au musée Nisga’a de Lax̱g̱altsʼap, à proximité du fleuve Nass, le retour d’un mât commémoratif Nisga’a, cet automne, constitue une inspiration pour Alver Tait et sa famille.

Tout comme le clan Ni’isjoohl, dont un mât commémoratif avait été volé avant d’être exposé au Musée national d’Écosse, son arrière-arrière-grand-père avait aussi sculpté au XIXe siècle un mât totémique qui s’est retrouvé en sol européen.

Alver Tait (en jaune) à l'occasion de la cérémonie marquant le retour du mât commémoratif nisga'a qui était exposé en Écosse. Photo : Radio-Canada / Emilio Avales

Le mât de huit mètres de haut est actuellement exposé dans le hall du British Museum de Londres, aux côtés d’un mât totémique de la nation Haïda.

Selon le reçu présenté par le British Museum, le totem fut vendu à l’ethnologue canadien-français Marius Barbeau, le 30 août 1932, au coût de 310 $. Le musée en a fait l’acquisition un an plus tard, en 1933. Le mât totémique ne fut exposé au public qu’à partir de 2003.

Un membre de la nation Nisga'a en discussion à Londres, à l'occasion du déplacement du totem dans le grand hall du British Museum, en 2008. Photo : The Trustees of the British Museum

Ils disent avoir payé pour le totem, mais nous n’avions pas vraiment d’autre choix. S’ils n’étaient pas vendus, ils étaient détruits et utilisés pour faire du bois de chauffage.

Maintenant que l’art de sculpter des totems selon la tradition nisga’a est de nouveau bien en vie grâce au travail d’Alver et de son frère, le temps est venu, selon lui, de rapporter à la maison les œuvres de tous ceux qui ont inspiré leur quête.