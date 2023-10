Les éducatrices de la petite enfance en Ontario parmi les moins bien payées au pays

Les éducatrices de la petite enfance en Ontario sont parmi les moins bien payées au pays et l'augmentation de leurs salaires est essentielle au succès du programme de garde d'enfants à 10 $ par jour. C’est ce que plaident des organismes militants du secteur.

Une section de l'accord que l'Ontario a signé avec le gouvernement fédéral pour adhérer au programme national prévoit la fixation d'un salaire plancher de 18 $ de l'heure en 2022 et son augmentation de 1 $ de l’heure par an jusqu'à 25 $.

Or, l'Association des éducatrices et éducateurs de la petite enfance de l’Ontario (AECEO) et la Coalition ontarienne pour de meilleurs services de garde d'enfants affirment mardi dans un document d'orientation que le taux actuel de 19 $ de l'heure place le salaire minimum effectif au troisième plus bas au pays.

De nombreuses garderies à travers la province limitent les inscriptions ou ferment des salles en raison d'une pénurie de personnel principalement due aux bas salaires, soutient Alana Powell, directrice générale de l’ AECEO .

Nous voulons rappeler au gouvernement de l'Ontario qu'il doit montrer qu'il se soucie des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance (EPE) et des travailleurs en garderie en augmentant immédiatement les salaires , a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse mardi.

C'est la seule façon de retenir les EPE dans le secteur, de faire revenir celles qui l'ont quitté et de recruter des éducatrices plus qualifiées dans ce domaine.

Le gouvernement Ford dit considérer une revalorisation

Les deux groupes réclament une échelle salariale d'au moins 30 à 40 $ de l'heure pour les éducatrices agréées et d'au moins 25 $ de l'heure pour le personnel non éducateur, qui représente environ 40 % des travailleurs des services de garde agréés.

Le ministre de l'Éducation, Stephen Lecce, assure qu'il publiera cet automne une stratégie en matière de main-d'œuvre qui comprendra une augmentation de la rémunération, sans toutefois préciser de quel montant.

Nous sommes conscients du fait qu'il y a une grande pression sur la main-d'œuvre, et qu'un grand nombre d'employés quitteront le marché du travail d'ici cinq ans , souligne-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Le ministre de l'Éducation de l'Ontario, Stephen Lecce. Photo : CBC News / Evan Mitsui

Nous allons présenter un plan qui démontrera du respect envers les travailleurs et je pense les inciter à rester parce que nous avons besoin d'eux pour développer notre économie et aider les femmes à entrer sur le marché du travail.

M. Lecce n'a pas voulu dire si le plan comprendra un plancher ou une grille salariale pour le personnel hors EPE .

Les éducateurs de la petite enfance aimeraient également que la stratégie en matière de main-d'œuvre comprenne une solide stratégie d'apprentissage professionnel et du temps rémunéré pour planifier les programmes, dit Mme Powell. Mais la principale chose qu’elle dit entendre de la part des EPE est la nécessité de salaires plus élevés, ainsi que d’avantages sociaux et de pensions.

Quand les bas salaires mènent à quitter la profession

Rachel Neville dit s’être sentie obligée de quitter son emploi d' EPE dans une garderie agréée parce qu'elle gagnait 18 $ de l'heure et qu'elle ne pouvait pas se permettre de prendre le bus pour se rendre au travail et en revenir plusieurs fois par jour pendant son quart de travail fractionné.

Quitter mon emploi me donnait l'impression de me trahir moi-même et de trahir les enfants et les familles dont je m'occupais , a-t-elle raconté lors de la conférence de presse de mardi.

Je voulais désespérément garder cette partie de moi en vie, rester dans le milieu, mais j'avais l'impression que le système de garde d'enfants était en train de gâcher ma vie et que les bas salaires m’amenaient à cette décision. C'était tellement injuste que le dernier jour du travail, je devais regarder les tout-petits et leur dire que je ne reviendrais pas.

Les garderies comptent traditionnellement sur les frais parentaux pour financer en grande partie leur fonctionnement, y compris les salaires du personnel, mais dans le cadre du programme de 10 $ par jour, elles ne peuvent pas augmenter ces frais et ont demandé à la province de financer les augmentations pour les EPE afin de les attirer et de les retenir.

Des manques à combler d'ici 2026

Le YMCA a déclaré au gouvernement provincial lors des consultations sur la main-d'œuvre l'hiver dernier qu'en raison du manque de personnel, aucune de ses garderies dans la province ne fonctionnait au maximum de sa capacité.

Pour ce faire, il lui faudrait près de 3000 personnes supplémentaires.

Des documents du ministère datant du début des consultations montrent que les responsables estiment que la province pourrait manquer de 8500 EPE d’ici 2026.

Et tandis que la province prévoit créer 86 000 nouvelles places en garderie, le responsable de la responsabilité financière de l'Ontario a estimé que la demande supplémentaire stimulée par la baisse des frais dépassera les plans d'expansion actuels de plus de 220 000 places d'ici 2026.

Avec les informations de La Presse canadienne.