Des abus commis par un religieux auraient entraîné la mort de Sean Munro, selon sa famille

Il y a environ un an, le 17 octobre 2022, Paddy Munro vivait le pire jour de sa vie après avoir reçu un appel lui annonçant la mort de son fils. Le corps inanimé de Sean Munro, 46 ans, avait été retrouvé dans la chambre qu’il occupait dans un hôtel délabré du Downtown Eastside de Vancouver.

Sa famille affirme qu'il est mort de complications liées à la consommation d'alcool et au diabète.

Or, pendant plus de 20 ans, Sean Munro s'est battu pour vaincre ses démons, indique sa famille. Il a entre autres lutté contre un trouble obsessionnel-compulsif, la dysmorphie corporelle et l'alcoolisme. Sa mère estime que des événements qui auraient eu lieu dans une école privée de Vancouver dans les années 1980 étaient à l’origine du mal-être de son fils.

Avertissement : Des détails dans la suite de cet article peuvent être éprouvants pour certains lecteurs.

Sean et son frère jumeau Aaron ont étudié au Vancouver College à partir de la huitième année. Pour la première fois, ils ont été placés dans des classes différentes.

Cependant, environ un mois après le début de l'année scolaire, Sean a cessé de rentrer à l'heure.

Nous avons découvert que Sean avait des retenues , explique Paddy. Il était avec Joe Burke.

Un groupe religieux au lourd passé

Joseph Burke était une figure imposante du Vancouver College. Ancien joueur vedette de l'équipe de football de l'école, il a rejoint les Christian Brothers après avoir obtenu son diplôme et est devenu enseignant.

Ouvrir en mode plein écran Joseph Burke, photographié sur un terrain de football au St Thomas More Collegiate à Burnaby, en Colombie-Britannique, était un ancien frère chrétien en poste à l'orphelinat Mount Cashel, puis au Vancouver College. Photo : TheInquiry.ca

Ce groupe religieux dirigeait des écoles et des orphelinats dans le monde entier et a souvent laissé dans son sillage des garçons troublés et des procès.

En Colombie-Britannique, plus de 60 hommes font partie d'un recours collectif alléguant qu'ils ont été abusés au Vancouver College et au St Thomas More Collegiate, à Burnaby, par six religieux entre 1975 et 2009.

Ces six hommes avaient été transférés de l’orphelinat Mount Cashel, à Terre-Neuve-et-Labrador, un lieu devenu synonyme de maltraitance institutionnelle des enfants.

Joseph Burke est l'un d’entre eux. CBC a tenté de le contacter, sans réponse.

Les écoles n'ont pas nié l'existence de sévices et ont déclaré qu'elles souhaitaient que les allégations fassent l'objet d'une enquête et soient résolues.

À la défense de Joseph Burke

Deux ans après que Sean et Aaron eurent obtenu leur diplôme, le Vancouver College a demandé aux anciens élèves et à leurs parents de soutenir dans sa défense Joseph Burke, qui faisait alors l'objet d'accusations criminelles à Terre-Neuve en rapport avec son séjour à Mount Cashel.

Paddy et son mari avaient alors interrogé Sean sur ses détentions avec Joseph Burke. Il a dit qu'il ne lui était jamais rien arrivé , explique-t-elle.

La famille Munro a offert des points de transport aérien à Joseph Burke pour l'aider à faire l'aller-retour à Terre-Neuve pour son procès.

En y repensant, c'est tout simplement horrible , mentionne Paddy.

En 1991, Joseph Burke a été reconnu coupable de trois chefs d'accusation d'attentat à la pudeur et d'un chef d'accusation d'agression causant des lésions corporelles pour son comportement à Mount Cashel. Ses condamnations ont été confirmées par la cour d'appel de Terre-Neuve-et-Labrador, avant que la plupart des chefs d'accusation ne soient annulés par la Cour suprême du Canada.

Finalement, il a été libéré sous condition pour un chef d'accusation d'agression causant des lésions corporelles pour avoir frappé un enfant sur les fesses nues si fort qu'il n'a pas pu s'asseoir pendant des jours.

Joseph Burke est retourné à Vancouver et a continué à enseigner.

Une phase décisive

À la même période, la vie de Sean a pris un tournant déterminant. Il buvait beaucoup, ce qui l'empêchait de garder un emploi. En peu de temps, son comportement est devenu préoccupant.

Un matin, [...] il y avait un nœud coulant dans le jardin , raconte Paddy. C'était l'appel au secours de Sean.

Ouvrir en mode plein écran Le dossier médical de Sean Munro indique qu'il a commencé à développer un trouble obsessionnel-compulsif en huitième année et qu'il présentait des symptômes de dysmorphie corporelle en dixième année. Photo : Fournie par Paddy Munro

Au cours de ses 23 dernières années de vie, Sean s'est rendu 20 fois dans des centres de traitement.

CBC a examiné son dossier médical composé de milliers de pages de notes rédigées par des psychiatres et des psychologues décrivant chacune de ses tentatives de guérison. Les notes évoquent à plusieurs reprises des traumatismes subis dans son enfance, que Sean refusait d’aborder en détail.

Il signale qu'il consomme de l'alcool pour faire face à des problèmes de santé mentale , indique une note. En particulier, il rumine en permanence des expériences éprouvantes qui remontent à son enfance. Il déclare avoir été élevé dans une " école catholique romaine " et n'a pas donné plus de détails, mais signale qu'il a été exposé à des événements traumatisants .

Ses troubles obsessionnels compulsifs ont commencé en huitième année , peut-on lire dans une autre note. Il a souffert d'anorexie et de boulimie en raison de sa dysmorphie corporelle. Il estime avoir été hospitalisé en psychiatrie moins de 10 fois pour des idées suicidaires , est un autre exemple de note extraite de son dossier médical.

Le patient déclare qu'il est maintenant prêt à faire face à son traumatisme, ce qui n'était pas le cas dans le passé , peut-on lire dans l'un des derniers rapports, datant du 5 juillet 2021.

Une révélation bouleversante

Il y a environ quatre ans, Paddy reconduisait Sean dans un centre de désintoxication lorsqu'il s’est confié. Il a dit : " Maman, lorsque j'étais à l'école, Joe a baissé mon pantalon et il m'a donné une fessée " .

Il s'est également ouvert à sa sœur, Terri, alors qu'il était en rémission chez elle en 2022. Elle indique que Sean l’a informée que Joseph Burke l'avait déshabillé à partir de la taille et l'avait battu à mains nues.

Ouvrir en mode plein écran Paddy Munro a eu deux paires de jumeaux, Sean et Aaron étant les plus âgés. Photo : Fournie par Paddy Munro

Sean Munro n'a pas laissé de testament. Il n'avait pas non plus de succession, signifiant qu'il ne peut pas participer au recours collectif contre le Vancouver College, qui suit son cours devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique depuis 2021. Sa famille soutient pleinement les hommes qui ont déposé les plaintes.

Le Vancouver College a refusé une demande d'entrevue, mais a indiqué qu'il souhaitait régler l'affaire par la médiation, plutôt que d'endurer un procès qui prendrait probablement des années avant d'aboutir à une solution.

Avec les informations de Ryan Cooke