Au moins quatre personnes souhaitant représenter les Territoires du Nord-Ouest aux élections territoriales siègent actuellement au conseil de leur municipalité. Certains de ces élus locaux mettent leurs fonctions en suspens et ils seront tous obligés de démissionner en cas de victoire. Une situation qui pose plusieurs défis pour les municipalités.

Stacie Arden Smith, mairesse adjointe de Yellowknife, et Jay Macdonald, maire adjoint de Fort Smith, briguent un siège dans la 20e Assemblée législative. L’une souhaite représenter ses concitoyens dans la circonscription de Great Slave, et l’autre dans celle de Thebacha.

Les Wright, conseiller municipal de Fort Simpson, et Hilary Deneron, conseillère dans les municipalités de Fort Liard et de la Première Nation Acho Dene Koe, ont quant à eux l'intention de se présenter dans la circonscription de Nahendeh.

Stacie Arden Smith a entamé son deuxième mandat il y a tout juste un an. Elle dit espérer que les habitants de Yellowknife n’auront pas l'impression qu'elle les abandonne pour un siège à l'Assemblée législative. C'est ce qui m'a fait hésiter pendant un certain temps , explique-t-elle. Mais ce n'est pas le cas. J’irais aider les Yellowknifiens à plus grande échelle.

Le maire adjoint de Fort Smith, Jay Macdonald, espère également que les citoyens de sa ville ne prennent pas sa candidature pour un abandon et qu'ils sont conscients de ses efforts pour servir sa communauté. Un grand nombre des initiatives que nous avons lancées au sein du conseil municipal doivent être mises en œuvre à un niveau supérieur si nous voulons qu'elles soient réellement couronnées de succès.

Jay Macdonald était aux avants de la scène cet été lors des réunions d'information sur les feux de forêt, prenant la parole à la place du maire malade de Fort Smith, après l'évacuation de la ville à la mi-août.

La mairesse adjointe de Yellowknife, Stacie Arden Smith, se présente aux élections territoriales dans la circonscription de Great Slave. Photo : Radio-Canada / Gabriela Panza-Beltrandi/CBC

Se retirer ou non de ses fonctions

Pour la durée de la campagne, Stacie Arden Smith a annoncé qu’elle se retirait de son rôle à la mairie de Yellowknife et qu’elle démissionnerait si elle était élue.

Jay Macdonald a indiqué qu'il prévoyait de rester adjoint au maire pendant la période électorale, mais que la campagne serait son principal objectif. Je ne veux pas me mettre dans une situation de conflit d’intérêts , note-t-il.

Le ministère des Affaires municipales et communautaires des Territoires du Nord-Ouest et la Ville de Yellowknife ont tous deux confirmé qu'en vertu de la législation territoriale, si un conseiller en exercice est élu député territorial, il doit quitter son siège.

Toutefois, un conseiller municipal n'est pas tenu de se retirer de ses fonctions lorsqu'il se présente à une élection territoriale. Hilary Deneron n'a pas l'intention de se mettre en retrait de ses activités de conseillère municipale pendant la campagne, mais elle dit avoir l’intention de démissionner de ses deux postes si elle était élue.

Hillary Deneron, conseillère dans les municipalités de Fort Liard et de la Première Nation Acho Dene Koe, gardera ses fonctions pendant la campagne des élections territoriales. Photo : Hillary Deneron

Un défi pour les municipalités

Le maire de Fort Smith, Fred Daniels, s’attend à ce que Jay Macdonald se récuse du conseil municipal pendant la campagne, et qu'il démissionne s'il est élu. Fred Daniels ajoute qu’il fera pression pour laisser le siège vacant le cas échéant à un an seulement des élections municipales. Les élections coûtent de l'argent. Avons-nous de l'argent pour cela , se questionne-t-il.

Si Les Wright l’emporte le 14 novembre, Fort Simpson pourrait nommer le candidat suivant en fonction du nombre de voix qu'il a obtenues lors de la dernière élection, ou organiser une élection partielle, selon Mitch Gast, agent administratif principal par intérim du village.

Le conseil pourrait choisir de laisser le siège vacant s'il estime pouvoir fonctionner efficacement jusqu'à la fin du mandat en cours et si le nombre de membres du conseil le permet, dit-il.

Avec les informations de Sidney Cohen