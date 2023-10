Occupation en hausse au campement du Gîte ami : la mairesse France Bélisle préoccupée

Les tentes et installations en tout genre se multiplient aux abords du Gîte ami, à Gatineau. Un total de 96 tentes et installations en tout genre ont été recensées la semaine dernière. Une pointe, selon la mairesse France Bélisle, qui est également préoccupée par l’arrivée de nombreuses roulottes.

L’itinérance est en augmentation à Gatineau et le campement aménagé près du centre Robert-Guertin en est l’une des principales manifestations. Ce sont maintenant 16 roulottes et même un bateau qui se trouvent sur les lieux, en plus des tentes. Selon Mme Bélisle, un citoyen offre aussi la location de roulottes.

C’est une activité commerciale qui n’a pas d’affaire là , juge la mairesse en faisant référence à la location de roulottes. Tout le monde qui veut bien faire, je ne condamne pas ça. Seulement, il y a une réglementation à respecter .

Ouvrir en mode plein écran La mairesse de Gatineau, France Bélisle (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Patrick Foucault

Des interventions sont ainsi prévues par la Ville pour faire retirer les roulottes de l'endroit. Un nettoyage de celui-ci, en collaboration avec les organismes communautaires et le Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) de l’Outaouais est également prévu la semaine prochaine. Des opérations pour assurer la sécurité des lieux seront aussi mises en œuvre.

Publicité

Ce qui est difficile, c’est qu’on est avec des gens archi vulnérables, qui ont quand même besoin qu’on s’assure de leur sécurité , poursuit Mme Bélisle.

Quant au plan de la Ville et du CISSS de l’Outaouais pour établir des aménagements temporaires d’ici l’hiver, France Bélisle assure que les différents projets cheminent.

J’aimerais qu’il n’y ait pas de tentes. [...] Ce que je souhaite par exemple, c’est qu’on soit capable d’offrir une option pour que les gens ne meurent pas de froid cet hiver , ajoute Mme Bélisle.

Le CISSS de l’Outaouais prévoit un aménagement cet hiver qui offrirait quelque 40 places d’urgence.

On voit le temps qui avance, et on est en train de mettre les dernières touches aux détails , conclut la mairesse.

France Bélisle rapportait que 80 personnes habitaient le campement lors de sa sortie remarquée, en septembre dernier.