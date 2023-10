Les dossiers santé ont animé une partie des échanges à l’Assemblée nationale, mardi. En particulier le recours aux agences privées de placement, à qui le réseau de la santé verse plus d’un milliard de dollars par année pour combler notamment des quarts de travail d’infirmières et de préposés aux bénéficiaires.

Après les élections de 2022, la CAQ et son ministre de la Santé nous ont dit : "On veut éliminer les agences de placement de personnel" [...] et on a dit : "Donnons la chance au coureur" , a d’abord souligné le porte-parole de Québec solidaire en matière de santé, Vincent Marissal. Or, les gestionnaires sur le terrain sonnent l'alarme, disant : "Ça ne s'en vient pas pantoute, on a perdu le contrôle."

Ouvrir en mode plein écran Il faut offrir de bonnes conditions de travail pour que les employés de la santé cessent de quitter le réseau, selon le député solidaire Vincent Marissal. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Radio-Canada a dévoilé mardi que, six mois après l’adoption d’une loi visant à interdire les agences privées, aucun des établissements de santé, sauf exception, n’est arrivé jusqu’ici à réduire de manière importante le recours à la main-d’oeuvre indépendante.

Si la tendance se maintient, hôpitaux et CHSLD des régions de Montréal et de Québec auront dépensé autant en main-d'œuvre indépendante en 2023-2024 que l’année précédente, soit autour de 700 millions de dollars. Ils devront avoir cessé d’y recourir en octobre 2024, tandis que d’autres régions auront jusqu’en 2025 et 2026 pour le faire.

Lors des échanges, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a rappelé que des échéances avaient été fixées et que des tarifs maximums venaient d’entrer en vigueur.

J'ai parlé encore une fois aux PDG, à qui je parle toutes les semaines, et je leur ai dit : "Écoutez, il faut se mettre ensemble, il faut arrêter de travailler en silo, et vous allez vous assurer d'appliquer les tarifs maximums qui ont été fixés , a insisté le ministre.

Ça prend des bonnes conditions de travail, ça prend des bonnes conditions salariales pour que les employés du réseau reviennent et arrêtent de partir, a rétorqué Vincent Marissal. On peut voter toutes les lois qu'on veut ici, là, mais si elles n'ont pas de dents [...] ce sont des vœux pieux, c'est des avis d'intention.

On l'a dit, le projet de loi 15, c'est une chose, mais les conventions collectives, ça, c'est important aussi. [...] Ce n'est pas une action de notre gouvernement qui va avoir un gros impact, c'est une action concertée de plusieurs initiatives.

Plus tôt dans la journée, le porte-parole du Parti québécois en matière de santé, Joël Arseneau, a lui aussi rappelé l’importance des conditions de travail.

Le caractère réaliste des objectifs du gouvernement, il va être testé, a-t-il dit. Nous, on a toujours pensé que ce n'est pas en adoptant strictement une loi, mais en bonifiant les conditions de travail du personnel de la santé, qu'on va pouvoir améliorer les choses.

Le ministre Dubé a rappelé les efforts de sa collègue au Conseil du Trésor, Sonia LeBel, pour négocier de nouvelles conventions collectives.