Énergie fossile : les vagues de transactions, signe d’une confiance du secteur en l’avenir

La vague de fusions et d'acquisitions dans le secteur pétrolier canadien est le signe d'une industrie regorgeant de liquidités et confiante dans les perspectives à court et moyen terme des combustibles fossiles, selon des experts.

Depuis le début de l'année, un certain nombre de transactions de plus de 1 milliard de dollars ont été conclues dans le secteur canadien de l'énergie.

Il y a eu l'achat par Crescent Point Energy des actifs pétroliers de Spartan Delta pour 1,7 milliard de dollars et l'achat par ConocoPhillips du projet de sables bitumineux Surmont de TotalEnergies pour environ 4 milliards de dollars. Il y aussi eu l'acquisition par Suncor de la participation de Total dans la mine de sables bitumineux de Fort Hills pour 1,47 milliard de dollars.

La dernière transaction qui a fait les gros titres a été annoncée lundi. Tourmaline Oil, le plus grand producteur de gaz naturel du Canada, a indiqué son intention d'acquérir la société privée Bonavista Energypour 1,45 milliard de dollars.

Strathcona Resources a également fusionné récemment avec Pipestone Energy dans le cadre d'une opération entièrement en actions, la société fusionnée devant devenir le cinquième producteur de pétrole du pays.

Selon les chiffres de la société Sayer Energy Advisors, basée à Calgary, les fusions-acquisitions dans le secteur énergétique canadien ont totalisé 12,7 milliards de dollars depuis le début de l'année 2023.

Liquidités en abondance

Ces chiffres sont inférieurs aux 15,2 milliards de dollars et 17,9 milliards enregistrés par le secteur en 2022 et 2021, respectivement. Ils surviennent cependant à un moment où le secteur pétrolier canadien a bénéficié de deux années de prix élevés pour les matières premières.

De nombreuses entreprises disposent de liquidités abondantes et ont rapidement remboursé leurs dettes, ce qui leur permet d'avoir un bilan suffisamment solide pour poursuivre leur croissance par le biais d'acquisitions.

Je pense qu'il y aura encore des transactions , dit Tom Pavic, président de Sayer Energy Advisors.

Un certain nombre d'entreprises disposent du capital nécessaire pour réaliser des transactions, car elles ont généré un flux de trésorerie assez important.

Heather Exner-Pirot est directrice de l'énergie, des ressources naturelles et de l'environnement à l'Institut Macdonald-Laurier. Tout en rappelant que le secteur pétrolier canadien a connu un nombre important de consolidations en 2021 alors que le pays commençait à sortir de la pandémie de COVID-19, elle reconnaît que les transactions qui se déroulent actuellement sont très différentes.

Immédiatement après la COVID-19, c'était un signe de faiblesse. Certaines entreprises n'allaient tout simplement pas s'en sortir et étaient vulnérables. Elles étaient donc prêtes à être acquises par celles qui étaient encore assez fortes pour le faire , explique-t-elle.

Vigueur de l’industrie

Aujourd'hui, je pense que nous observons des signes de solidité. Ces entreprises ont d'excellents bilans et la capacité d'acquérir et de renforcer leurs empires.

Aux États-Unis, ExxonMobil a annoncé la semaine dernière qu'elle allait acquérir Pioneer Natural Resources dans une mégaopération de 59,5 milliards de dollars.

Cette fusion a été interprétée par de nombreux observateurs comme une démonstration de la confiance de la multinationale américaine dans les combustibles fossiles, alors même que le monde continue à chercher à passer à des sources d'énergie à plus faible teneur en carbone afin de ralentir le rythme du changement climatique.

D’après Mme Exner-Pirot, la raison pour laquelle [la transaction entre] ExxonMobil et Pioneer Natural Resources avait du sens, c'est qu'une grande partie de leurs terres se chevauchaient. Il était donc possible de réaliser des gains d'efficacité en les combinant et de pouvoir produire un baril moins cher .

Elle explique que cette possibilité commence à s'estomper dans le secteur pétrolier canadien, où elle dit ne pas s’attendre à un tsunami de nouvelles transactions.

Avec les informations de La Presse canadienne