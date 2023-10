Les finances de Desbiens au coeur de la course à la mairie

L’annonce de la nomination d’un observateur pour jeter un oeil dans les finances de la Ville de Desbiens s’est immiscée dans la course à la mairie qui doit culminer le 19 novembre prochain.

Il a été nommé par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) en raison d’un déficit de 785 000 dollars enregistré en 2021, après une dizaine d’années aux nombreux déficits.

Cet élément, c'est le point central de la campagne électorale qui se déroule actuellement à Desbiens.

L'opinion des candidats

Quatre candidats s’affrontent, soit Ginette Sirois, Claude Turcotte, Gerry Desmeules et Émilie Côté.

Tous ont leur opinion sur l’état des finances de Desbiens.

Ginette Sirois se présente à la mairie de Desbiens.

C'est qu'il y a des projets qui ont été autorisés dans la ville sans aller en règlement d'emprunt, alors c'est ça qui occasionne les dettes, ce n'est pas compliqué, a débuté Ginette Sirois. Le ministère ne les a pas financés parce que les étapes d'autorisation n'ont pas été respectées. [...] Il va falloir trouver l'équilibre entre une gestion rigoureuse du déficit et évidemment les besoins de prospérité de la ville nécessairement.

Claude Turcotte est candidat à la mairie de Desbiens.

Il y a bien des municipalités qui ont fait des déficits importants et qui aujourd'hui roulent encore très bien, a poursuivi Claude Turcotte. Maintenant, on est capable à ce moment-là de le faire. Si par contre il y a d'autres choses qu'il faut découvrir, bien à ce moment-là on va avoir d'autres dispositions.

Gerry Desmeules s'est lancé dans la course à la mairie à Desbiens.

Ça handicape notre municipalité pour quelques années, pour ne pas dire plusieurs, parce qu'il va falloir d'abord redresser ces finances-là avant de pouvoir penser faire du développement ou d'aller plus loin avec la municipalité, a indiqué Gerry Desmeules. [...] L'important c'est de ne pas couper les services ou, du moins, de le faire autrement.

Émilie Côté se présente à la mairie de Desbiens.

C'est sûr qu'on ne part pas de gros projets non plus, de partir en fou. Moi je me dis que l'important c'est de vraiment faire que le budget soit respecté et de vérifier dans le fond où va l’argent, où il est dépensé , a conclu Émilie Côté.

Des citoyens inquiets

Uune taxe spéciale a déjà été imposée aux citoyens de Desbiens pour commencer à payer ce manque à gagner et cette situation inquiète plusieurs Desbienois.

C'est des taxes qui vont monter, je m'y attends bien. D'une façon ou d'une autre, ce ne sont pas les voisins qui vont payer , a lancé un homme interrogé mardi.

À cause de ça, ils ne peuvent pas faire des travaux dans la municipalité. Ce n'est pas encourageant, nos taxes ont remonté à cause de ça , a renchéri une dame.

On n'est pas beaucoup de payeurs, puis on n'a pas de source de revenus comme une usine qu'on avait anciennement. Avec tout ça, c'est un peu compréhensible, mais la dette, il va falloir la payer tantôt , a conclu un autre homme.

D’après un reportage de Louis Martineau et avec la collaboration de Pascal Girard