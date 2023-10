De meilleures conditions de travail réclamées à l’Université de l’Alberta

L’association du personnel académique de l’Université de l’Alberta (AASUA) lance une campagne de sensibilisation cette semaine sur le thème de l'emploi équitable au sein de l'établissement postsecondaire.

L’ AASUA entame cette démarche en raison de ses craintes envers le nouveau plan stratégique de l’Université de l’Alberta dans lequel l’université prévoit d’augmenter son nombre d’étudiants de 16 000 personnes d’ici 10 ans.

C’est très inquiétant , affirme d’entrée de jeu le président de l’ AASUA , Gordon Swaters, qui estime que l’Université de l’Alberta ne va pas dans la bonne direction pour accueillir ces milliers de nouvelles personnes.

Selon l’association, l’Université de l’Alberta dépend de plus en plus du personnel académique contractuel pour enseigner aux étudiants du premier cycle et même des cycles supérieurs . Gordon Swaters déclare qu'environ la moitié des cours est donnée par du personnel avec des contrats à court terme.

Or, cette situation est préoccupante pour l’ AASUA , car la qualité de l’enseignement pourrait alors se dégrader en raison de la précarité qui accompagne ce type contrat. Le personnel enseignant contractuel doit passer plus de temps à gagner sa vie, et non à peaufiner sa matière et son enseignement, argue l’ AASUA .

Publicité

L’écart salarial et le manque d’avantages sociaux auquel le personnel universitaire contractuel est souvent confronté signifient qu’ils ont l'obligation de donner plus d’un cours complet pour [obtenir] un salaire décent. Certains [aussi] sont obligés de travailler dans plusieurs institutions [postsecondaires] pour gagner un salaire décent , insiste Gordon Swaters.

Piéger le personnel enseignant universitaire dans des contrats à court terme aboutit à moins de temps dédié à la planification des cours, à l’évaluation [...] et plus important encore à moins de temps en tête-à-tête avec les étudiants.

L’Association du personnel académique de l’Université de l’Alberta demande donc à l’Université de l’Alberta de fournir davantage de postes permanents au sein de son institution, ou de faciliter leur obtention pour le personnel auxiliaire.

Les conditions de travail instable du personnel académique contractuel sont les conditions d’apprentissage de beaucoup d’étudiants.

J’assure la communauté universitaire que nous reconnaissons que des investissements, des ressources pédagogiques, un corps professoral et du personnel sont essentiels à nos ambitions et à une croissance durable , affirme de son côté le président de l’Université de l’Alberta, Bill Flanagan.

Publicité

Soutien des étudiants

L’ AASUA se tourne également vers la population étudiante pour sa demande à l’Université de l’Alberta. Elle compte faire une tournée des classes pour propager son message et demande également aux étudiants d’écrire des lettres destinées au conseil d’administration de l’université comme moyen de pression.

On applaudit la campagne pour donner la parole aux étudiants et les encourager à partager leurs opinions , fait savoir le vice-président aux affaires externes de l'association étudiante de l'Université de l'Alberta, Chris Beasley.

Nous espérons sincèrement que les améliorations recherchées contribuent à un environnement d'apprentissage plus stable [et] productif pour les étudiants , ajoute-t-il.

L’Université de l’Alberta n’a pas commenté la situation, citant un manque de temps pour le faire.