Plus de 635 000 Britanno-Colombiens se sont inscrits pour participer au plus grand exercice sismique du Canada, soit la 12e édition du Great British Columbia ShakeOut qui se tiendra, jeudi 19 octobre, à 10 h 19.

L'exercice a lieu alors que de petits tremblements de terre ont secoué les abords de l’île de Vancouver au début du mois.

La Colombie-Britannique est la région sismique la plus active du Canada et connaît des milliers de tremblements de terre mineurs chaque année.

Le Great BC ShakeOut, organisé par la British Columbia Earthquake Alliance (BCEA), est une occasion annuelle pour les individus, les communautés, les écoles et les organisations de pratiquer les mesures essentielles de sécurité sismique, selon le site web de ShakeOut BC.

Que faire lors d’un tremblement de terre? Drop : Baissez-vous près du sol (avant que le séisme ne vous fasse tomber).

: Baissez-vous près du sol (avant que le séisme ne vous fasse tomber). Cover : Mettez-vous sous un bureau ou une table solide.

: Mettez-vous sous un bureau ou une table solide. Hold On : Agrippez-vous solidement jusqu'à la fin des secousses

Ouvrir en mode plein écran Lors d’un tremblement de terre : Baissez-vous au sol! Mettez-vous à couvert! Aggripez-vous! Photo : British Columbia Earthquake Alliance

En pratiquant les mesures de sécurité comme Drop, Cover, et Hold On, les gens développent une mémoire musculaire qui les aide à réagir rapidement et à se rendre dans un espace sûr lors d'un tremblement de terre, selon un communiqué du Bureau d'assurance du Canada, un des partenaires de ShakeOut BC.

Au-delà de l'exercice

Les participants sont encouragés à mettre à jour leurs plans en cas de situations d'urgence et à prendre des mesures proactives pour sécuriser leurs espaces afin de prévenir les dommages et blessures potentiels.

L’Université de la Colombie-Britannique (UBC) donne les conseils pratiques suivants en cas de tremblement de terre.

Pour la maison : Sécurisez les meubles et objets lourds. Évitez de placer des objets lourds sur des étagères hautes. Gardez toujours une paire de chaussures près de votre lit en cas de tremblement de terre en pleine nuit.

Dans la voiture : Si vous conduisez lors d’un tremblement de terre, arrêtez lentement votre voiture dans une zone dégagée. Éteignez votre moteur et attendez à l’intérieur jusqu’à ce que les secousses s’arrêtent. Si une ligne électrique tombe sur votre véhicule, restez à l’intérieur jusqu’à ce que le personnel d’urgence puisse vous faire sortir en toute sécurité.

Plus de conseils de sécurité et de renseignements sur les mesures d'urgence sont également disponibles sur le site web de ShakeOut BC (Nouvelle fenêtre).