Une étape de plus a été franchie dans le processus de vente des Lions de Trois-Rivières. La Ville, propriétaire du Colisée Vidéotron, le domicile de l’équipe de l’ECHL, a autorisé le transfert du bail à Leal Sports Entertainment Inc (LSE). Le groupe possède le réseau de carrossiers Fix Auto, entre autres.

Cette cession est assortie de certaines conditions, notamment l’acquittement des créances par l’occupant actuel Deacon Sports & Entertainment Limited (DSE) , qui doit toujours 600 000 $ à la Ville de Trois-Rivières en loyer impayé. L’ECHL doit aussi donner son aval au transfert de la propriété des Lions à LSE. Ce qui a toutes les allures d'une formalité sera officialisé à la mi-novembre.

Une lettre de garantie bancaire est également exigée par la Municipalité, tout comme celle qu’elle détient à l’égard de DSE.

Le directeur général de la Ville, François Vaillancourt, rappelle que la vente de l’équipe par Deacon Sports & Entertainment était impossible sans son accord, qu’elle refusait de donner sans obtenir la garantie d’être payée.

Dans le cas présent, lorsqu'il y a eu l'offre d'achat qui a été déposée auprès de DSE, il était convenu entre les parties que la transaction n'allait avoir aucune créance, explique-t-il. […] Alors, c'est sûr que nous on a l'assurance d'avoir le remboursement intégral de la créance. Et de surcroît, on va être les bénéficiaires d'un nouveau partenariat avec Leal Sports Entertainment qui va assumer le restant des obligations contractuelles qui sont transférées depuis DSE vers Leal.

À cet effet, un versement de 100 000 $ a été effectué la semaine dernière, selon la Ville, et un autre devrait être versé d’ici la fin du mois. Les 400 000 $ restants seront transférés au moment de la vente, ajoute-t-on.

Les conditions du bail demeureront les mêmes pour LSE jusqu’à son échéance en 2026.

La Ville de Trois-Rivières dit voir d’un bon œil le transfert du bail à LSE. La compagnie jouit d’une bonne réputation dans le monde des affaires et assure une pérennité financière dont l’équipe avait besoin pour amorcer sa prochaine saison de hockey.

On voulait absolument avoir du hockey cette année. C’est pour ça que l’ordre dans lequel ça été fait, tout a été respecté [pour ne pas] que la lettre de garantie nuise aux négociations entre les propriétaires , a indiqué le conseiller municipal René Martin.

Leal Sports Entertainment est la propriété de l’homme d’affaires Steve Leal.

Les Lions de Trois-Rivières amorcent leur saison régulière vendredi au Colisée Vidéotron contre les Mariners du Maine.

Le long parcours et le court passage de Dean MacDonald

L'aventure de Deacon Sports & Entertainment à Trois-Rivières n'aura duré que deux ans. Son propriétaire, Dean MacDonald, avait pourtant fait des pieds et des mains, se butant à de nombreuses embuches, pour établir une franchise de l'ECHL dans la cité de Laviolette.

Il s'est rendu pour une première fois à Trois-Rivières en 2019 pour rencontrer le maire Jean Lamarche et lui a fait part de son intérêt pour le chantier du District 55, où se situe le Colisée Vidéotron.

Un projet d'amener une équipe de hockey professionnel affiliée au Canadien de Montréal a ensuite été présenté aux élus municipaux. Toutefois, l'incertitude qui plane quant à l'implication du Tricolore dans le projet et la question d'une possible cohabitation avec les Patriotes de l'Université du Québec à Trois-Rivières, sans oublier la pandémie de COVID-19, ont ralenti le processus.

Ce n'est qu'à l'été 2020 qu'une entente de principe de cinq ans avec la Ville de Trois-Rivières a été conclue avec DES.

Les Lions ont finalement disputé leur premier match au Colisée Vidéotron le 21 octobre 2021 contre les Growlers de Terre-Neuve, une autre équipe appartenant à Dean MacDonald.