La Côte-Nord est la seule région au Québec où aucune sage-femme n’exerce le métier. L’organisme À La Source accuse l’inaction du CISSS de la Côte-Nord, qui, de son côté, blâme une pénurie à l’échelle de la province.

Selon Julie Rousseau, la directrice générale d’À La Source, de nombreuses familles nord-côtières demandent d’avoir des sages-femmes et sont vraiment déçues de n’en trouver aucune. On entend même des familles qui décident de ne pas déménager dans la région parce qu’ils n’ont pas accès à ce service-là , affirme-t-elle.

On a l’impression que le message ne passe pas assez fortement , décrie Julie Rousseau. Si un dialogue entre l’organisme et le CISSS existe bel et bien selon Mme Rousseau, ce dernier n’aboutit pas sur des actions concrètes.

J’ai l’impression qu’ils ne priorisent pas assez ces démarches , avance-t-elle. Il y a beaucoup de dossiers qui vont passer avant celui-là. J’ai l’impression qu’on n’est pas entendu.

Le CISSS assure pour sa part avoir effectué des démarches avec le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) afin de mettre en place un projet pilote dans la région. Celui-ci devait être dirigé ou supervisé par une sage-femme.

Or, malgré plusieurs démarches, il n’a pas été possible de pourvoir le poste , écrit dans un courriel Pascal Paradis, directeur des communications du CISSS de la Côte-Nord. La pénurie de sages-femmes rend le recrutement difficile.

L’établissement indique par ailleurs être en discussion avec le MSSS pour relancer ce projet.

Julie Rousseau est impatiente de voir ce dernier cheminer. Ce qu’on voudrait, pour commencer, c’est que le service soit implanté à Sept-Îles, étant donné que depuis des années les citoyens de Sept-Îles font des démarches pour recevoir ce service , dit-elle.

L'organisme À La Source espère revoir l'implication citoyenne, qui a été freinée durant la pandémie, en mettant sur pied un comité citoyen. On veut relancer un peu les efforts pour montrer que les citoyens de la Côte-Nord veulent ces services-là , souligne Mme Rousseau.

Selon elle, l’expérience d’autres régions démontre que le progrès arrive généralement lorsque la population est impliquée dans les démarches.

