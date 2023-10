Sans surprise, la météo fait de l’ombre sur le bilan touristique estival de l’Estrie

Les importantes précipitations de pluie qui sont tombées sur l'Estrie durant la période estivale n'ont pas été sans conséquences pour le bilan touristique. Tourisme Cantons-de-l'Est soutient que l'été a tout de même favorable, mais que l'achalandage a été aussi variable que les conditions météorologiques.

Tourisme Cantons-de-l'Est a fait le bilan mardi de son sondage réalisé auprès de ses membres. La météo pluvieuse a effectivement influencé à la baisse l'achalandage de la clientèle québécoise.

La directrice générale de Tourisme Cantons-de-l'Est, Lysandre Michaud Verrault, dit que l'achalandage a été différent selon les secteurs de la région. Par exemple, c'est un peu plus la moitié des entreprises touristiques qui ont connu une baisse de fréquentation par rapport à l'année passée : le domaine agrotouristique, plein air et divertissement extérieur, notamment à cause des conditions météorologiques , énumère-t-elle.

À Foresta Lumina, l'attraction située au parc de la Gorge de Coaticook, on note une baisse d'achalandage de 20 %. La porte-parole, Josée Petit, indique que ce fut un été mémorable, mais plutôt du côté de la météo, que du côté achalandage.

Dame météo nous a mis au défi.

Autant au niveau de la randonnée, du vélo de montagne que du camping, il y a eu des baisses, mais rien de catastrophique , balance-t-elle.

Selon la porte-parole, les attractions doivent s'adapter pour faire face à la météo. Elle note que les visiteurs sont aussi mieux préparer à affronter les aléas de la météo et raconte que plusieurs d'entres eux étaient bien équipés pour se protéger des intempéries.

Les gens voulaient tellement faire quelque chose qu'ils se sont dit : il mouille, il ne mouille pas, on y va!

Les activités à l'intérieur ont eu la côte

Lysandre Michaud Verrault dit que le quart des entreprises touristiques de la région ont connu une hausse d'achalandage par rapport à l'année dernière, telles que les milieux culturels, les spectacles ou les événements. Pour ce qui est de l'autre quart, c'est plutôt stable par rapport à l'année passée.

Elle ajoute que plus de la moitié des visiteurs des Cantons-de-l'Est font un périple de seulement une journée, ce qui veut dire qu'ils ne vont pas dormir dans la région. Donc ils vont faire leur planification en fonction de la météo , met de l'avant la directrice générale.

Malgré la pluie, les entreprises hôtelières de plus de quatre unités ont enregistré un record pour le nombre de chambres occupées en mai et juin, ce qui vient balancer le bilan plutôt mitigé pour la saison estivale.

Les cinémas et les musées ont été populaires

Le Musée de l'ingéniosité J. Armand Bombardier à Valcourt a aussi connu une année record. Près de 12 500 personnes ont été accueillies en juillet et en août, soit près du double que l'année précédente. Alexandre Hince, du musée, se réjouit de cette saison.

Quand il fait moins beau à l'extérieur, généralement, les gens recherchent les activités intérieures.

C'est aussi un bilan positif pour la ville de Sherbrooke puisque la plupart des activités intérieures s'y retrouvent, d'autant plus que les groupes opérateurs notamment de l'Ontario ou de l'Asie sont de retour. La directrice de Destination Sherbrooke, Line Blouin, ajoute que Sherbrooke est aussi une ville forte en festival ainsi qu'en musée. On a de très belles salles de cinéma également, on nous dit qu'on est très satisfait de l'achalandage , rapporte-t-elle.

Les festivaliers, quand ils veulent sortir pour aller voir un artiste, règle générale, la température ne les arrête pas toujours.

Tourisme Cantons-de-l'Est a d'ailleurs laissé entendre qu'une annonce importante qui pourrait toucher toutes les MRC de la région serait dévoilée la semaine prochaine.

Avec les informations de René-Charles Quirion