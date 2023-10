Le Yukon adopte sa Loi sur les personnes disparues

Dans les cas de personnes portées disparues, le détachement de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) au Yukon peut dorénavant avoir accès à leurs dossiers financiers, leurs dossiers médicaux et des documents de télécommunication.

Ces nouveaux pouvoirs sont déterminés dans la nouvelle Loi sur les personnes disparues adoptée par le Yukon et entrée en vigueur depuis lundi. Le Yukon vient donc rejoindre la majorité des juridictions canadiennes avec cette loi.

Le premier ministre du Yukon, Ranj Pillai, en a fait l’annonce lundi lors du forum de responsabilité pour les femmes, les filles et les personnes bispirituelles+ autochtones disparues ou assassinées (FFADA2E+). Il en a profité pour expliquer que la GRC peut maintenant demander un mandat de recherche si elle a des raisons de croire qu’un mineur ou une personne vulnérable peut être en danger immédiat.

Pour le premier ministre, cette nouvelle loi est un événement majeur et important pour tous les Yukonnais , survenu un peu plus de six ans après le dépôt du premier projet de loi concernant les personnes disparues.

Ouvrir en mode plein écran Doris Bill et Jeanie McLean, vues ici lors du forum au centre culturel Kwanlin Dün, sont les co-présidentes du Comité consultatif du Yukon sur les femmes, les filles et les personnes bispirituelles autochtones disparues et assassinées. Photo : Julien Gignac / CBC

L’ancienne cheffe de la Première Nation Kwalin Dün et co-présidente du comité consultatif du Yukon pour FFADA2E+ , Doris Bill est d’accord avec le premier ministre sur ce point.

C’est vraiment très important pour nos familles , dit-elle en ajoutant que, partout dans le Grand Nord, de nombreuses personnes sont portées disparues. Elle rappelle que des recherches sont toujours en cours pour retrouver Ramona Peter, portée disparue depuis le mois d’avril et Joseph Chief, disparu depuis juin 2022.

Doris Bill en a aussi profité pour parler des personnes portées disparues aux Territoires du Nord-Ouest, incluant la disparition de Frank Gruben de Fort Smith qui a suscité de nouveaux appels pour la mise en place d’une loi qui permettrait à la police d’avoir accès aux renseignements personnels de la personne disparue.

Une chose que l’on remarque c’est qu’ils ont tous quelque chose en commun. Ils sont tous autochtones; pourquoi , se demande Doris Bill. Ça me dit qu’on a encore beaucoup de travail à faire et je prie pour que ces personnes puissent être ramenées à la maison.

Avec des informations d'April Hudson et de Virginie Ann