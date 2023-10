Un pas de plus est franchi vers le nouveau marché public de la Matanie. La pelletée de terre officielle a eu lieu mardi, sur le bord de la route 132, pour inaugurer les travaux.

Beaucoup de gens avaient le sourire aux lèvres à la Place des Rochelais, à l'embouchure de la rivière Matane et du fleuve Saint-Laurent.

Les grues ont commencé à creuser lundi pour faire place au bâtiment trois saisons qui abritera le marché public de la Matanie. Ce dernier pourra accueillir entre 15 et 20 kiosques.

Isabelle Béchard, propriétaire de la savonnerie les Biquettes de la coulée, est heureuse de voir qu'elle aura pignon sur rue l'été prochain.

Isabelle Béchard est propriétaire de la savonnerie les Biquettes de la coulée.

La saison de marché dure entre 10 et 11 samedis, à partir de la mi-juillet, mais là ça va pouvoir rallonger la saison et ça va donner la possibilité d'être là sept jours sur sept pour les gens qui veulent y être , s'enthousiasme-t-elle.

Le projet est maintenant évalué à 2,3 millions de dollars en raison d'une hausse des coûts de construction.

Les travaux devraient s'achever au printemps 2024.

C’est d'ailleurs une entreprise de Matane, Habitat Construction, qui en assurera les travaux.

Le tout est rendu possible grâce à différents partenaires financiers, notamment les gouvernements fédéral et provincial, et différents commanditaires, comme Desjardins.

Une nouvelle offre locale et touristique

Les mots souveraineté alimentaire, vitalité économique, offre touristique étaient sur toutes les lèvres mardi.

La MRC et la ville de Matane estiment que ce nouveau bâtiment sera profitable.

On a la route 132. On a le centre d'achat à côté. De l'autre côté, on a la marina, on a le fleuve, on a tout ce qu'il faut pour être attrayant , croit Andrew Turcotte, préfet de la MRC de la Matanie.

Andrew Turcotte, préfet de la MRC de la Matanie

C'est un endroit qui était très sous-développé et on dit souvent en Matanie qu'on ne développe pas assez sur le bord de la mer. On est en train d'en faire un grand coup aujourd'hui , ajoute-t-il.

Eddy Métivier, maire de Matane, croit qu’il s’agit d’une belle étape de franchie pour la Matanie, qui pourra, espère-t-il, retenir les touristes plus longtemps dans la région l’été.

Eddy Métivier, maire de Matane

Chaque commerçant pourra être le fier ambassadeur de son coin de pays pour nous faire rayonner au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie et dans le reste du Québec , dit-il.

Si tout se passe bien, la construction devrait être terminée en mars 2024.