Transport collectif : le torchon brûle avec la ministre Geneviève Guilbault

Pour éponger le déficit anticipé de 2,5 milliards de dollars sur cinq ans des sociétés de transport collectif du Québec, le gouvernement Legault propose d’acquitter seulement 20 % de la facture, a appris Radio-Canada. Une proposition très mal reçue dans certaines municipalités qui peinent à boucler leur budget.

Déjà, la semaine dernière, la ministre des Transports lançait un avertissement : le gouvernement provincial ne sera pas toujours là pour équilibrer les finances des sociétés de transport, durement éprouvées par la baisse d’achalandage liée à la pandémie.

Or, la proposition faite par Geneviève Guilbault lors d’une rencontre privée, lundi, est encore pire que ce à quoi s’attendaient plusieurs sociétés de transport et municipalités. En coulisse, on souffle que la rencontre s’est mal déroulée .

Certains parlent même d’une gifle pour décrire l’effet de la proposition dévoilée par Mme Guilbault, dont Radio-Canada a obtenu les détails.

Pour la grande région de Montréal, entre 2024 et 2028, le gouvernement provincial allongerait 482,8 millions de dollars pour éponger le déficit anticipé de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), évalué à 2,23 milliards de dollars.

Aux six autres grandes sociétés de transport collectif (Québec, Laval, Lévis, Gatineau, Saguenay et Sherbrooke), le gouvernement Legault offrirait seulement 22 millions de dollars pour éponger les pertes estimées à 268 millions.

Ouvrir en mode plein écran L'ARTM regroupe à la fois la Société de transport de Montréal, le Réseau de transport de Longueuil, la Société de transport de Laval et l'organisme exo. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Autrement dit, Québec contribuerait à hauteur de 504,8 millions de dollars sur cinq ans, soit à peine 20 % des sommes nécessaires pour rééquilibrer les budgets des sociétés de transport. Ces dernières, appuyées par les municipalités, devraient donc combler les 80 % restants, soit presque 2 milliards de dollars.

Coupes à prévoir

Pour y arriver, la ministre Guilbault propose aux sociétés de transport de faire de l’ optimisation à hauteur de 365 millions de dollars. Un tel effort se traduira par des coupes de services, selon des intervenants qui n’ont pas voulu commenter publiquement le dossier.

Toutefois, si la proposition du gouvernement Legault se concrétise, ce sont les municipalités qui se retrouveront avec l’essentiel de la facture.

Uniquement pour l’ ARTM , les villes concernées devraient éponger à elles seules plus d’un milliard de dollars. Pour les six autres sociétés de transport hors Montréal, les municipalités devraient contribuer à hauteur de presque 165 millions de dollars.

C’est sans compter les 415 millions de dollars qui devront être récupérés à travers la « richesse foncière uniformisée », un mécanisme qui sert notamment à la répartition des dépenses dans les communautés métropolitaines.

Dans le contexte où les municipalités crient déjà famine et sont en pleine négociation pour le renouvellement de leur pacte fiscal avec le gouvernement Legault, cet appel à se serrer la ceinture passe mal.

Pour l’Union des municipalités du Québec (UMQ), un désengagement financier du gouvernement du Québec dans le transport collectif représente pour les municipalités un fardeau démesuré, et ce, à quelques semaines seulement de leur dépôt de budget , a réagi par écrit le président de l' UMQ , Martin Damphousse.

Les responsabilités financières des municipalités ne cessent de s’alourdir. Il est primordial que le gouvernement tienne compte de cette réalité.

Ouvrir en mode plein écran Le président de l'Union des municipalités du Québec, Martin Damphousse Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Mardi, lors de sa rencontre privée avec les sociétés de transport, Geneviève Guilbault a promis que d’autres discussions auront lieu prochainement avec les partenaires concernés.

La ministre a aussi annoncé la mise en place d’un comité d’optimisation entre le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) et l’ ARTM , dont le mandat sera de trouver des solutions pour générer des économies annuelles de 150 millions de dollars dans les sociétés de transport.

On y croit , assure le gouvernement

Invité à réagir, le cabinet de la ministre Guilbault rappelle que le gouvernement du Québec en fait déjà beaucoup pour soutenir les sociétés de transport, notamment à travers les subventions pour les acquisitions d’autobus électriques et les projets d’infrastructure.

Pour les aider à traverser la pandémie, Québec leur a aussi octroyé une enveloppe d’urgence de 2,1 milliards de dollars; une première , aux dires du gouvernement, car historiquement, le gouvernement du Québec n’est jamais intervenu pour résorber les déficits des organismes de transport collectif , peut-on lire dans le document présenté lundi par Geneviève Guilbault.

On investit massivement dans le transport collectif parce qu'on y croit et qu'on souhaite, comme les sociétés de transport collectif et les municipalités, desservir les Québécois avec une offre attrayante , insiste le directeur des communications de la ministre, Maxime Roy.

Ce dernier affirme par ailleurs que la proposition présentée mardi n’est pas finale et pourrait évoluer au fil des discussions. Le scénario présenté est une base pour ouvrir la discussion. On ne négociera pas sur la place publique , prévient-il.

La collaboration est excellente et tous ont le même but : trouver des solutions pour régler les enjeux financiers. Tout le monde a un rôle à jouer; c'est une responsabilité partagée.

N’empêche, les coupes redoutées dans plusieurs sociétés de transport, si elles se matérialisent, seraient en contradiction avec les objectifs de la Politique de mobilité durable 2030 du gouvernement, qui prévoit plutôt une augmentation annuelle de l’offre de services.

Le Réseau de transport de la Capitale (RTC) n’a pas voulu commenter. Pour sa part, la Société de transport de Montréal (STM) dit avoir déjà fait beaucoup d’efforts d’optimisation depuis la pandémie et s’engage à continuer sur cette voie.