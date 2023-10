L’inflation redescend, mais que fera la Banque du Canada?

Plusieurs ménages canadiens ont dû pousser un soupir de soulagement après la publication des données sur l’inflation, qui a décéléré à 3,8 % en septembre après deux hausses consécutives. Une nouvelle qui devrait inciter la Banque du Canada à ne pas hausser les taux d’intérêt la semaine prochaine.

Cette décélération a d’ailleurs déjoué les attentes des analystes, qui tablaient plutôt sur une inflation à 4 %, inchangée par rapport au mois d’août.

Cette situation devrait permettre à la banque centrale de maintenir le taux directeur à 5 % au moment de la prochaine décision à ce sujet, le 25 octobre. Le taux directeur était à 0,25 % en mars 2022, avant que les autorités monétaires décident de donner un coup de barre pour stopper l’inflation.

Le sénateur et économiste Clément Gignac est d’avis que la banque centrale va passer son tour la semaine prochaine.

Si on enlève les composantes volatiles et si on y va avec l’inflation fondamentale, on a maintenant le plus bas niveau d’inflation en deux ans et demi. C’est très encourageant. Il est trop tôt pour célébrer, mais on est sur la bonne voie , explique-t-il en entrevue à Radio-Canada.

Ouvrir en mode plein écran Clément Gignac, sénateur et économiste Photo : Radio-Canada

Ça va certainement faire en sorte que la Banque du Canada va attendre et rester sur les lignes de côté.

Selon M. Gignac, les hausses répétées décrétées par la Banque du Canada ont clairement un effet sur l’économie canadienne. Les ménages dépensent moins, la consommation est moins effrénée et on observe une décélération des prix dans plusieurs secteurs, ce qui devrait amener les autorités financières à attendre avant d'agir.

Publicité

D’ailleurs, selon un sondage dévoilé par la Banque du Canada lundi, les consommateurs continuent de ressentir les effets répétés des hausses et de l’inflation, ce qui a pour effet de freiner l’achat de certains produits et services.

Les répondants qui s’attendent à des effets plus néfastes seront moins enclins à prévoir des achats importants, souligne le sondage.

Dans l’ensemble, les répondants déclarent qu’ils sont plus susceptibles de faire des achats non essentiels, comme des vacances ou des billets de concert, que d’acheter des biens qui sont habituellement financés par un prêt, comme un véhicule ou des appareils ménagers , est-il aussi écrit.

Bref, on a une multitude de données qui montrent qu’on est sur le bon chemin. Ça devrait amener la banque à être plus prudente , croit M. Gignac.

Statu quo, disent plusieurs analystes

Dans des notes publiées mardi, la majorité des analystes partagent cette opinion. Les hausses des taux d’intérêt ont eu pour effet de diminuer la consommation et de faire baisser les prix.

Publicité

Avec un nouveau ralentissement des chiffres de l'inflation prévu dans les mois à venir, nous nous attendons à ce que la Banque du Canada reste en pause pendant le reste de l'année , croit Claire Fan, économiste à la Banque Royale.

Michael Greenberg, vice-président directeur et gestionnaire de portefeuille chez Franklin Templeton Investment Solutions, croit également que la banque centrale sera patiente.

À notre avis, la Banque du Canada va laisser les hausses de taux faire leur travail et va rester en mode pause pour le restant de l’année , écrit-il dans une note.

À quand une inflation à 2 %?

D’autres analystes rappellent que les dernières données du mois de septembre ont été déterminantes.

Je pense que la banque centrale sera probablement satisfaite des deux hausses de juin et de juillet, ce qui donne un peu plus de temps pour agir sur l’économie. Je pense que, si nous avions obtenu un autre chiffre d’inflation en septembre, il y aurait eu un gros risque d’avoir une nouvelle hausse , estime Jules Bourdeau, économiste principal chez Mackenzie Investments.

Malgré le statu quo des autorités financières, il n’en demeure pas moins que la cible d’inflation de 2 % est loin d’être atteinte. Et le chemin menant vers ce graal risque d’être long et tortueux.

Gardons à l’esprit que la croissance des salaires n’est pas à 1,5 %. On est plutôt à 4,5 ou 5 %. Les salaires n’ont pas été la cause initiale de l’inflation, mais actuellement, ils en génèrent. Les revendications salariales sont plus élevées, notamment dans les services, ce qui représente les deux tiers de l’économie , rappelle Clément Gignac.

Selon ce dernier, cela prendra un boom de la productivité ou une diminution des marges bénéficiaires des entreprises pour revoir la cible de 2 %. Un ralentissement ou une contraction de l’économie pourraient aussi casser l’inflation.