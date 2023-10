La police surveille de près un mouvement de protestation qui s’organise près d’Ottawa

Un mouvement de protestation s’organise dans la municipalité de La Nation, dans l’est ontarien, à environ 40 minutes de voiture d’Ottawa.

Depuis le début octobre, un campement prend forme sur un terrain rural privé. Certains indiquent sur les réseaux sociaux qu’ils s’y installent pour mieux se rendre dans la capitale fédérale afin de manifester.

Les manifestants réclament notamment la démission du premier ministre Justin Trudeau et de son gouvernement et certains se décrivent comme des défenseurs de « la liberté ». Ils s’opposent également à l’éducation sur l’identité de genre dans les systèmes scolaires.

Les autorités policières surveillent de près ce mouvement. Les policiers avaient d’ailleurs procédé à trois arrestations pour entrave le 4 octobre lors d’une manifestation du même mouvement à Ottawa.

Surveillance policière

La Police provinciale de l’Ontario (PPO) ignore le nombre précis de participants installés dans le campement, dans La Nation.

La PPO évalue régulièrement le potentiel de manifestations afin d'identifier tout impact potentiel sur la sécurité publique , assure un coordinateur régional des médias de la PPO , Aaron Miller.

M. Miller confirme qu’il n’y a aucun danger pour la sécurité publique à ce stade .

De son côté, le Service de police d’Ottawa (SPO) dit évaluer constamment la situation.

Nous restons attachés à la sécurité et au bien-être de nos résidents , écrit le service policier. Nous sommes conscients et sensibles aux préoccupations de la communauté.

Le SPO rappelle également qu’il compte appliquer une tolérance zéro à l'égard des comportements illégaux et des manifestations de véhicules .

Nous continuons à travailler avec nos partenaires de la Ville et de la police pour assurer la sécurité et protéger les droits des manifestants et du public.

Pour une durée indéterminée

Le maire de La Nation, Francis Brière, ne soulève pas d’inquiétude quant au rassemblement dans sa municipalité.

Ouvrir en mode plein écran Le maire de La Nation, Francis Brière Photo : Radio-Canada / Patrick Louiseize

On n’a pas eu de plainte des résidents, ils n'ont pas causé de problème , note-t-il. Jusqu’à date tout se passe bien.

Les manifestants comptent rester dans la région de la capitale fédérale pour une durée indéterminée. Ils manifestent de jour puis repartent le soir, comme l’explique l’un des participants au mouvement, Mathieu Venne. Le mouvement n’a pas de leadership établi.

La Ville nous respecte, les policiers sont beaucoup plus patients, ils ne sont plus autant sur notre cas. Le camp grandit, grandit, grandit , témoigne Mathieu Venne qui explique participer au mouvement pour défendre ses droits humains comme Canadien .

Par ailleurs, ce dernier précise que l’objectif du mouvement n’est pas de bloquer les rues ni de perturber l’ordre et la circulation au centre-ville d’Ottawa.

Mathieu Venne informe qu’une marche est prévue samedi. Il s’attend à voir plusieurs participants affluer dans le centre-ville d’Ottawa.

Avec les informations de Camille Kasisi-Monet, Frédéric Pepin et Mama Afou