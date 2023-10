Victoriaville veut mener le bateau en matière d’économie circulaire

Avec sa Cité de l’innovation circulaire, Victoriaville compte devenir la référence en matière d'économie circulaire.

Mardi et mercredi, une centaine de personnes sont réunies à Victoriaville à l’occasion d’un colloque sur l’économie circulaire. L'objectif est de permettre aux industriels de la région de présenter des produits qu'ils ont développés en gardant en tête cette vision.

Différents produits sont mis en lumière dans le cadre de ce colloque, comme des tissus fabriqués à partir de résidus de pommes ou encore des contenants conçus à partir d'algues et de carton.

On cherche à développer des cuirs alternatifs et végétaux pour remplacer le cuir animal et les cuirs véganes critiqués parce qu'ils contiennent des matières plastiques. On fait un cuir de pommes à partir de marc de pommes , a notamment expliqué Gregory Hersant, cofondateur de Flora Cuir Végétal.

En plus de ces exemples concrets de produits présentés, des discussions entre entreprises désireuses d’en faire davantage pour l’environnement ont pu avoir lieu lors du colloque.

Pour le scientifique en chef de Victoriaville et professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières, Simon Barnabé, la création de la Cité de l’innovation circulaire et durable constitue la clé pour une économie en santé dans la région au cours des prochaines années.

C'est vraiment d'amener l'économie circulaire à un autre niveau.

On rassemble ici des experts du Québec et d'un peu partout, des entreprises qui ont toutes un souhait, c'est de concevoir ensemble de nouveaux produits circulaires. Je crois que c'est une belle réussite pour ce premier colloque , a ajouté le maire de Victoriaville, Antoine Tardif.

Selon Simon Barnabé, qui pilote le colloque jusqu'à mercredi, ces innovations marquent progressivement le début d'une ère industrielle plus respectueuse de l'environnement.

D'après le reportage de Jean-François Dumas