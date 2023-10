Mobilisation pour que le gouvernement porte plus attention à la pauvreté

Les membres d’organismes communautaires et d’autres citoyens engagés ont manifesté dans les rues de Québec pour réclamer plus d’actions de la part du gouvernement. Leurs revendications sont multiples, ils demandent notamment une réforme de l’aide sociale, une augmentation du salaire minimum et des investissements pour lutter contre l’itinérance.

Les manifestants ont profité de la Journée internationale des Nations Unies pour l'élimination de la pauvreté pour se faire entendre, puisque plusieurs d’entre eux ne sentent pas qu’ils ont l’écoute du gouvernement.

Le gouvernement est dur d’oreille, il ne nous entend pas quand on lui crie qu’il y a plein de situations d’urgence, plein de crise en ce moment, qu'il refuse de voir et d'admettre. La seule chose que le gouvernement nous dit en ce moment c'est que si on veut sortir de la pauvreté, on a juste à retourner travailler , dénonce lors d’un discours Virginie Larivière, une des porte-parole du Collectif pour un Québec sans pauvreté.

Qu'il arrête de nous ignorer. Pendant la pandémie, tout le monde a eu des montants, tout le monde s'est fait aider , remarque de son côté Johanne Gagnon qui est porte-parole pour le Projet L.U.N.E., un groupe de reconnaissance et de défense des droits sociaux des travailleuses du sexe.

Ouvrir en mode plein écran Johanne Gagnon s'implique aussi auprès d'autres organismes communautaires. Photo : Radio-Canada / Guylaine Bussière

Elle est elle-même touchée par les enjeux au sein des revendications de la manifestation. J'ai de l'aide sociale, je suis en HLM, c'est quasiment un luxe comparé à d'autres. Ce n'est pas facile parce que tout augmente, le peu de réserve que je pouvais avoir pour mieux me nourrir diminue , souligne Johanne Gagnon.

L'inflation frappe fort

Selon plusieurs des personnes présentes, l’aide sociale ne suffit pas à couvrir les besoins de base. C'est extrêmement difficile de s'en sortir, parce que dès qu'il y a une petite erreur par exemple au niveau des déclarations, on les considère tout de suite comme des fraudeurs. On leur impose une dette avec des intérêts très élevés, autour de 10 % , ajoute aussi Laurent Lévesque de l’Association pour la défense des droits sociaux du Québec métropolitain.

Ouvrir en mode plein écran La journée a commencé par un panel où différents organismes ont présenté les enjeux qui les préoccupent, suivi d’un atelier de fabrication de pancarte en vue de la manifestation. Photo : Radio-Canada / Guylaine Bussière

Au printemps, la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantale Rouleau, indiquait justement qu’elle prépare une réforme cet automne. Comme d’autres, Laurent Lévesque a hâte de voir ce qu’elle contiendra.

Leur constat est similaire pour les personnes travaillant au salaire minimum, même si celui-ci vient d’augmenter en avril. Avec un salaire minimum à 15,25 $/h c'est pratiquement impossible de sortir de la pauvreté, même si on travaille à temps plein , soutient Virginie Larivière.

Ouvrir en mode plein écran Virginie Larivière a pris la parole devant l'ensemble des manifestants. Photo : Radio-Canada / Guylaine Bussière

C’est d’autant plus problématique dans le contexte où l’inflation frappe particulièrement fort les moins bien nantis. Il y a plein de gens qui s'appauvrissent et qui ne peuvent plus rester dans leur logement. Plus que jamais, on a besoin de se mobiliser pour demander la solidarité , relate Émilie Frémont-Cloutier du Collectif pour un transport abordable et accessible à Québec, rencontrée pendant la manifestation.

Plusieurs ont aussi évoqué l’itinérance comme étant une problématique. Le gouvernement a justement annoncé une aide de deux millions de dollars supplémentaires à la région de la Capitale-Nationale pour l'aider à lutter contre l'itinérance.

Avec les informations de Guylaine Bussière