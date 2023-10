Un centenaire aux saveurs de rapprochement à Rouyn-Noranda

La Ville de Rouyn-Noranda a lancé mardi une organisation formée de bénévoles pour préparer les festivités de son 100e anniversaire de fondation, prévu en 2026.

La Société du 100e anniversaire de Rouyn-Noranda compte organiser une série d’activités lors de cette année comparée à un moment charnière . Son président, l’avocat Olivier Lacoursière, espère que les célébrations aideront les Rouynorandiens à dépasser l’enjeu de la qualité de l’air.

On ne peut pas faire fi de l’actualité. Il y a certainement certaines tensions et certains mouvements liés aux préoccupations de la qualité de l’air. Ce sont des situations très importantes et on espère que le centième pourra jouer un rôle dans le plan de revitalisation de la ville, notamment du point de la fierté [des citoyens] , indique-t-il.

La mairesse Diane Dallaire, qui se dit fière de l'engagement social des citoyens, reconnaît que la municipalité traverse plusieurs défis.

Des comités se mettent en place, comme le comité de vigie ou le comité des voisins de la Fonderie Horne. Il y a plein de gens qui travaillent pour que ça marche, pour que cela réussisse. C’est un grand défi, mais c’est vraiment en travaillant ensemble qu’on va y arriver , déclare-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Une vingtaine de personnes ont assisté au lancement de la Société du 100e anniversaire de Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Le temps d'embrasser son histoire

Olivier Lacoursière invite à ce titre la Ville de Rouyn-Noranda à embrasser son histoire. Il croit que des responsabilités incombent à la compagnie Glencore, propriétaire de la Fonderie Horne, dans le cadre des festivités.

Publicité

Mme Dallaire préfère ne pas se prononcer sur ce point. Je laisse la place à la société et à son conseil d’administration de déterminer quelles formes prendront les engagements des diverses entreprises , mentionne-t-elle.

On doit jouer cette situation à notre avantage, renchérit Olivier Lacoursière. Je savais que plusieurs personnes poseraient des questions sur la Fonderie Horne. La fonderie fait partie intégrante de la création de la ville. C’est certain que cette entreprise a un rôle à jouer, avec nous, pour peut-être rehausser son image corporative ou rehausser sa prédominance dans la ville avec la collaboration des citoyens.

Une consultation est ouverte en ligne pour sonder la population et connaître ses idées quant à la nature des festivités.