À Calgary, une installation éphémère pour sensibiliser aux enjeux de l’inflation

L’organisme à but non lucratif Vibrant Community Calgary (VCC) présente une vitrine de marchandises de luxe composée de produits comme du pain, des œufs et du papier hygiénique pour souligner les problèmes liés à la pauvreté à Calgary.

Le but de cette installation, jusqu'au 31 octobre, est de sensibiliser les passants à cette crise. Nous essayons de trouver de nouvelles façons de garder le sujet dans l’esprit des gens. Je pense que nous sommes devenus très fatigués d’entendre parler d’inflation et d’abordabilité , explique la directrice administrative de VCC, Meaghon Reid.

L'installation est une imitation des vitrines de magasins de luxe et met en avant des produits essentiels, comme du pain blanc et du déodorant, dont les coûts ont augmenté de 6,8 % de 15 % entre le mois d’août 2022 et celui de cette année, selon Statistique Canada.

Meaghon Reid espère que les gens s’arrêteront et réfléchiront, car, dit-elle, c’est un peu bizarre de voir des choses comme le papier hygiénique, les œufs et le pain mis en valeur comme on verrait un produit de luxe. Et c’est tout à fait le point; pour beaucoup de gens, ce sont des produits de luxe .

Des travailleurs pauvres

Crystal Bassett est une représentante de Poverty Talks!, un groupe associé à VCC . Elle et son mari travaillent, mais ont des difficultés à joindre les deux bouts.

Nous gagnons plus maintenant que jamais auparavant, et nous sommes les plus fauchés que nous ayons jamais été.

Les larmes aux yeux, elle confie avoir l’impression d’échouer. On m’a dit que si j’allais à l’école, si je travaillais fort, si je me mariais, et c’est ce que j’ai fait, je serais correct. Je ne le suis pas , raconte-t-elle.

Crystal Bassett n’est pas la seule dans cette situation. Selon la directrice de la banque alimentaire de Calgary, le nombre de travailleurs calgariens qui viennent chercher de l'aide à la banque alimentaire augmente de 30 % d'année en année.

L’inflation ralentit

L’apparition de cette installation coïncide avec la parution de certaines données de Statistique Canada qui démontrent que l’inflation ralentit. Ainsi, l’inflation a augmenté de 3,8 % depuis septembre 2022, ce qui est une diminution puisqu’au mois d'août, la hausse était de 4 %.

C’est formidable de voir l’inflation ralentir, mais là où nous en sommes aujourd’hui, ça n’aide pas beaucoup les gens.

Cette bonne nouvelle ne se fait pas encore sentir dans les foyers albertains. À Calgary, la banque alimentaire a vu la demande pour des paniers alimentaires bondir.

Avant la pandémie, la banque fournissait des paniers alimentaires à 300 foyers par jour. L’an dernier, ce chiffre a grimpé à 400, 450 foyers. Aujourd’hui, elle fournit près de 700 foyers, 6 jours par semaine, précise sa directrice, Melissa From.

C'est formidable que nous ayons constaté une légère diminution de l'inflation, mais cela ne compense pas quatre années d'inflation croissante. C'est un problème, car les salaires dans tous les domaines n'ont augmenté que d'environ 1 % , renchérit Meaghon Reid.

Avec les informations d'Anne-Marie Trickey