Violence à l’aréna : l’entraîneur qui a bousculé un joueur adverse veut une absolution

Un entraîneur de hockey mineur qui a sauté sur la glace à l'aréna de Beaupré avant de s'en prendre à un joueur adverse a demandé au juge de lui accorder une absolution lors des observations sur la peine mardi au palais de justice de Québec.

J'ai honte de ce que j'ai fait , assure Alexandre Noël pendant son témoignage.

En juin, l'homme de 44 ans a reconnu sa culpabilité à une accusation de voies de fait à la suite des événements survenus le 18 décembre.

Il s'en est alors pris à un hockeyeur de 14 ans, lors d’un match opposant les Aigles de la Côte-de-Beaupré–Île-d'Orléans aux Boucs de Québec-Centre, dans la catégorie Bantam B (U15).

Lors de la dernière rencontre, particulièrement mouvementée, des joueurs des Aigles avaient commis plusieurs gestes violents, assure Alexandre Noël. C'est dans ce contexte qu'il a réagi vivement, lorsqu'il a vu son fils s'effondrer sur la patinoire après avoir été atteint à la tête par un joueur adverse, avec son bâton.

Alexandre Noël au palais de justice de Québec

Je pensais qu'il était mort , ira jusqu'à dire l'ex-entraîneur des Boucs.

Noël jure qu'il a voulu protéger son fils, et non le venger. J'ai eu peur et je voulais l'éloigner de mon fils , s'est-il justifié.

La poursuite a présenté les images de l'événement au juge Mario Tremblay, qui s'est questionné sur les cris provenant des estrades comme si on était dans le Colisée de Rome .

La poursuite, qui s'oppose à ce qu'Alexandre Noël bénéficie d'une absolution, fait valoir que la violence au hockey est une préoccupation sociale .

Pas de prison

Me Louis-Philippe Desjardins, du DPCP, convient qu'une peine de prison n'est pas nécessaire. Mais il veut que la population comprenne qu'un tel geste peut entraîner un casier judiciaire. Il demande donc d'imposer à Noël 75 heures de travaux communautaires et une probation de 2 ans.

On ne doit pas donner l'impression qu'il y a un laissez-passer dans les arénas , fait valoir Me Desjardins.

L'avocate d'Alexandre Noël réplique que la médiatisation de la cause a déjà envoyé un message clair à la société que c'est inacceptable .

Me Anne-Frédérique Michaud-Rioux soutient qu'il s'agit d'une erreur isolée de son client, qui ne risque pas de récidiver.

L'entraîneur quittant le banc des joueurs.

Un casier judiciaire freinerait le fonctionnaire à la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) dans ses aspirations d'y obtenir une poste de gestion, fait valoir Me Michaud-Rioux.

Elle propose que son client réalise des travaux communautaires et verse un don en échange d'une absolution.

Le comité de discipline de l'interligue Québec-Beaupré-Charlevoix (QBC) lui a imposé une suspension de 10 ans pour son geste.

Le père de trois enfants ne pourra donc plus entraîner ses enfants dans le hockey mineur, puisque son plus jeune fils atteint la majorité à l'expiration de cette sanction.

Quant à sa cause criminelle, le juge Mario Tremblay rendra sa décision au mois de février.