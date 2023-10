Cueillette d’algues : les demandes de changements réglementaires restent lettre morte

Malgré sa sortie dénonçant les contraintes réglementaires rigides qui entourent la cueillette d’algues dans le Saint-Laurent, l’entrepreneur et plongeur Antoine Nicolas demeure sans réponses claires de la part du fédéral.

Le propriétaire de l’entreprise gaspésienne Un océan de saveurs déplore une réglementation fédérale désuète qui nuit, selon lui, à la filière des algues dans la province. Qui plus est, la loi actuelle l'empêche de pratiquer sa cueillette sans risquer d'obtenir un constat d’infraction.

Dans le permis de récolte de plantes marines, qui découle de la Loi sur les pêches, il est indiqué que les récolteurs sont tenus de récolter l’algue à la main à l’aide d’un objet tranchant pour éviter d’arracher le pied de l’algue du fond marin.

Même si l’arrachage du pied de l’algue est accidentel, les cueilleurs s'exposent à des sanctions en vertu de la Loi sur les pêches.

Or, d’après Antoine Nicolas, l’arrachage accidentel est inévitable lors de la récolte d’algues en apnée.

Il s’indigne par ailleurs de l'emploi d'une réglementation par le ministère des Pêches et Océans Canada (MPO) qui, selon lui, diffère entre les provinces, une formule qualifiée de deux poids, deux mesures .

Au Nouveau-Brunswick, il n’y a pas de critères de récolte, ni de secteurs, ni de permis. Ça fait 300 ans qu’ils arrachent des algues au Nouveau-Brunswick et ils ne se posent pas de question , dit-il.

Malgré ses démarches récentes, M. Nicolas dit n’avoir eu aucune nouvelle de la part du MPO. L'entrepreneur a même rencontré la ministre de Pêches et Océans Canada, Diane Lebouthillier, lors d'un événement il y a un peu plus d’une semaine, sans toutefois obtenir de réponse quant à ses revendications.

Je n’ai pas eu d’information claire avec notre ministre. Elle m’a parlé d’une histoire de couvert de glace et elle m’a dit que des gens allaient me revenir , raconte-t-il.

Quand on a renouvelé nos permis en mars dernier, j’ai demandé une rencontre. Depuis, je n’ai eu aucune nouvelle.

Antoine Nicolas

Contacté par Radio-Canada, le bureau de la ministre Lebouthilier écrit par courriel qu'il s’efforce à trouver un juste équilibre entre la récolte commerciale et la préservation de nos écosystèmes marins .

Afin de garantir la protection à long terme de cette précieuse ressource, la récolte manuelle d’algues au moyen d’un outil coupant est la seule méthode autorisée au Québec. L’arrachage d’algues, même accidentel, nuit considérablement à leur repousse, impact amplifié par la glace et les prédateurs, tels que les oursins, dans le Saint-Laurent.

Antoine Nicolas dénonce une incohérence dans les actions du ministère, qui a investi plus d’un million de dollars le printemps dernier dans la filière des algues.

Je me bats avec des moulins à vent, ça n’a aucun sens. Je n’ai aucune réponse concrète. Et accessoirement, je dois gérer une entreprise. On a des employés qui dépendent des algues qu’on récolte, même si on a transféré nos récoltes dans les Maritimes […]. À un moment donné, autant quitter le Québec et ne plus travailler ici , se décourage-t-il.

Un suivi concret du MAPAQ

M. Nicolas a interpelé, conjointement avec l'Institut de recherche en économie contemporaine (IREC), le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) pour le mettre au fait du dossier.

Le sous-ministre adjoint aux pêches m’a fortement recommandé de ne pas récolter actuellement, dans un contexte où chaque récolte pourrait nous envoyer en cour. Il y a juste le MAPAQ qui m’a fait un suivi concret , affirme Antoine Nicolas.

La rencontre […] a permis d’aborder différents enjeux, tels que l’encadrement de la récolte des algues, la juridiction du Québec à ce sujet ainsi que les conditions de transformation des algues. Le MAPAQ étudie déjà ces enjeux à l’heure actuelle , indique le ministère par écrit.

Il indique par ailleurs qu'une rencontre est prévue prochainement avec Pêches et Océans.