Le candidat à la mairie de Sept-Îles Éric Beaudry souhaite mettre de l’avant pendant sa campagne électorale la transparence, l’accès au logement et les relations entre les communautés autochtones et allochtones.

Éric Beaudry a auparavant travaillé en santé mentale, en distribution alimentaire et en maintenance de bâtiments. Je crois qu’on a besoin de plus de souplesse, plus de transparence et d’un nouveau souffle , soutient le candidat originaire de Sept-Îles.

Mon programme va être beaucoup basé sur la communication. On va parler aussi de politique d’habitation.

Avant tout, Éric Beaudry veut améliorer les liens entre la municipalité et le conseil de bande de Uashat mak Mani-Utenam. J'attitrerais une personne aux communications autochtones, pour avoir une meilleure vision de la communication entre la ville de Sept-Îles et le conseil de bande , propose Éric Beaudry.

Ouvrir en mode plein écran Éric Beaudry propose de rénover des immeubles à logements de l'Office municipal de l'habitation de Sept-Îles. (Archives) Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Une autre de ses priorités est de développer l'accès au logement. La politique d’habitation va amener une vision très large de la ville, de faire du développement pour une ville prospère, pour qu’on soit une référence , explique Éric Beaudry qui propose d’aménager les logements déjà existants de l’Office municipal d'habitation ( OMH ) de Sept-Îles.

Pour ce qui est de l’avenir de l’hôtel de ville de Sept-Îles, un thème central dans cette campagne électorale, Éric Beaudry s’en remet à la volonté de la population. Je pense que les citoyens doivent décider de ce qu’on doit faire avec. Il faut vérifier aussi l’état [du bâtiment] , juge le candidat.

Huit autres candidats briguent la mairie de Sept-Îles, soit Denis Miousse, Mélanie Dorion, Patrick Hudon, Martial Lévesque, Mario Dufour, Joey Thibault, Nunziato Garreffa et Marc Fafard.

Avec les informations de Renaud Chicoine-McKenzie