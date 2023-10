Feu de forêt à Halifax : le rapport offre « un regard franc sur ce qui a fait défaut »

Le Conseil municipal d’Halifax a l’intention d’étudier en profondeur les 50 recommandations du rapport sur les lacunes de l’intervention d’urgence qui a eu lieu lors d'un important feu de forêt au printemps.

Selon le rapport, de sérieux problèmes de communication entre les différents paliers de gouvernements ont nui à la réponse du feu de forêt qui a ravagé la région, le 28 mai dernier.

Le Conseil municipal devait étudier le rapport mardi, mais la conseillère municipale d’Upper Tantallon, Pam Lovelace, a présenté une motion pour que le rapport soit plutôt étudié en comité plénier.

Ce type de comité permet un échéancier plus long pour étudier les recommandations. Le Conseil municipal a reconnu qu’il y avait beaucoup de travail à faire, et que les communications étaient chaotiques .

Selon Pam Lovelace, le rapport offre un regard franc sur ce qui a fait défaut lors de l'intervention d'urgence. Les recommandations identifient clairement ce qu’il faut faire pour s’améliorer , clame-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Pam Lovelace, conseillère municipale d’Upper Tantallon, le 17 octobre 2023. Photo : Radio-Canada

Le plan d’urgence municipal, conçu en 2017, n’a pas été mis à jour depuis 2018. Il devait être mis à jour aux trois ans, mais, la municipalité a connu une croissance depuis et l’unité de gestion des urgences n’a pas été capable de suivre le rythme, explique Pam Lovelace, en raison d'un manque de ressources et de financement.

La conseillère municipale reconnaît qu’il s’agit d’un enjeu. La Municipalité et la province doivent mieux se préparer et se doter de plus de ressources et de financement, afin de donner le soutien nécessaire aux résidents lors d’urgences , affirme-t-elle.

Consulter la population

L’une des 50 recommandations du rapport est l’interdiction de construire de nouveaux quartiers résidentiels qui n’ont pas assez d’accès ou de sorties.

Selon la coprésidente de l’association des contribuables de Highland Park, Marion Gillespie, les infrastructures routières dans son secteur ne sont pas adéquates en cas de crise.

Le trafic de véhicules à Hammonds Plain se dégrade , ajoute-t-elle.

Présente sur les lieux lors de l’incendie, Marion Gillespie a été évacuée et a dû passer à travers un tunnel de feu. Sa maison a néanmoins été épargnée.

Ouvrir en mode plein écran Le 28 mai 2023, Marion et Peter Gillespie ont capté cette image du feu de forêt dans la région d'Hammonds Plains. Ils étaient sur la route pour s'éloigner des flammes. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté : Marion Gillespie

Ils doivent se doter d’un bon plan d’évacuation. Ce n’est pas le premier feu dans cette région, mais est-ce qu’ils en ont tiré des leçons ? Je ne le crois pas.

Marion Gillespie qualifie les communications des autorités du 28 mai de mauvaises et décalées . L’évacuation du quartier de Westwood a débuté beaucoup trop tard, poursuit-elle. C’était épouvantable et très confus. Ils n’ont pas agi assez vite.

Retour sur événements L’incendie à Upper Tantallon s’est déclaré le 28 mai à Westwood Hills, un quartier situé près de la route de Hammonds Plains à environ 25 km d’Halifax. Le brasier a mené à l’évacuation de 16 400 résidents de la région et a détruit plus de 200 structures, dont 151 maisons. Des mois plus tard, les impacts persistent, car la reconstruction des maisons n’est pas terminée et des personnes demeurent évacuées.

Marion Gillespie affirme que le rapport reconnaît la confusion qui a régné dans son quartier lors des évacuations, ce qui est de bon augure, dit-elle.

Elle souligne toutefois que certaines parties du rapport nécessitent un peu plus de travail , notamment sur la précision chronologique de certains événements.

Marion Gillespie espère que l’étude plénière permettra plus de consultation avec la communauté. Ce sont ceux qui étaient sur place, ont vécu les conséquences et connaissaient la chronologie, rappelle-t-elle.

D'après les informations d'Héloïse Rodriguez